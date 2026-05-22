La cantautrice sarda Angie ha pubblicato il 22 maggio 2026 il suo primo album ufficiale, "Sogni di Vetro". Questo traguardo, frutto di un anno e mezzo di lavoro, segue l'esperienza ad Amici, il talent show di Canale 5, che le ha dato notorietà e la possibilità di pubblicare il disco. Nonostante abbia mancato la finale, eliminata a favore del vincitore Lorenzo, Angie ha ricevuto l'inatteso Premio delle Radio, da lei definito "una bellissima sorpresa". L'album, come racconta, è un ritratto della sua sincerità e delle sue fragilità, con brani che nascono da esperienze vissute in prima persona.

Nata nel 2001, Angie ha iniziato la carriera a nove anni nel programma "Ti lascio una canzone". Il suo percorso include studi musicali, un seguito social, la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2024 e il successo del singolo "Frasi mai dette", divenuto virale su TikTok. Il trasferimento a Milano ha segnato un'espansione artistica, pur mantenendo un forte legame con la sua terra d'origine. Le sue canzoni, composte con voce e pianoforte, si ispirano al pop americano e anglosassone, citando artiste come Ariana Grande, Tate McRae, Madison Beer e Sabrina Carpenter.

"Sogni di Vetro": autenticità e crescita artistica

Il disco "Sogni di Vetro" (Universal Music) comprende nove tracce che esplorano temi personali con trasparenza emotiva.

Angie spiega che il titolo riflette la sua natura "trasparente e fragile", sottolineando l'importanza dei dettagli nelle sue composizioni. L'artista rivendica la sua identità di cantautrice, evidenziando l'assenza di pressioni dalla casa discografica, che l'ha incoraggiata a seguire la propria strada. L'esperienza ad Amici, dopo quattro anni di tentativi ai casting, le ha permesso di acquisire maggiore consapevolezza, imparando a "togliere un po’ di filtri, di strati" e ad essere pienamente se stessa.

Angie ha espresso profonda gratitudine ai suoi genitori per i sacrifici fatti a sostegno del suo sogno musicale. La pubblicazione dell'album è per lei un momento emozionante e un punto di partenza cruciale: "È un’emozione sapere che c’è qualcuno che, come ho fatto io con altri, sta comprando il mio cd".

Tra i suoi progetti futuri, la cantautrice desidera continuare nella musica, non escludendo una futura partecipazione a Sanremo, con l'auspicio di essere felice e fiera di sé tra dieci anni. Il talent show Amici, ideato e condotto da Maria De Filippi, si conferma un trampolino di lancio fondamentale da oltre vent’anni per le nuove voci del pop italiano. Con "Sogni di Vetro", Angie inaugura una nuova fase della sua carriera, affermandosi tra gli artisti emergenti e consolidando il suo legame con un pubblico in crescita.