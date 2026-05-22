In questi giorni sul web si sta facendo un gran parlare di Stefano De Martino e di alcune novità che coinvolgerebbero tre sue ex. Secondo il settimanale Oggi, ad esempio, Gilda Ambrosio avrebbe messo il conduttore davanti ad un bivio: se intende continuare a frequentarla, lui dovrà dedicarsi esclusivamente a lei. Il padrone di casa di Affari tuoi, però, sarebbe nervoso soprattutto per la possibile partecipazione di Caroline Tronelli alla nuova edizione dell'Isola dei famosi, che dovrebbe essere presentata da Belen Rodriguez.

Nuovo avvistamento a Milano

Sono passati molti anni da quando Stefano è stato fotografato per la prima volta con Gilda, e in questo lungo periodo il loro rapporto ha vissuto di continui alti e bassi.

A dispetto dei gossip che lo volevano vicino a Brenda Lodigiani, nei giorni scorsi De Martino è stato paparazzato di nuovo insieme alla stilista Ambrosio: i due hanno trascorso la serata insieme a Milano e chi li ha visti sostiene che erano molto affiatati.

Secondo le indiscrezioni più recenti, però, il conduttore Rai avrebbe ricevuto un vero e proprio ultimatum dalla ragazza: se vorrà portare avanti la loro frequentazione, lui dovrà chiudere con qualsiasi altra persona.

I rumor sull'esordio in tv di Caroline

Un'altra ex di Stefano della quale si sta parlando molto in questi giorni è Caroline Tronelli, che secondo il settimanale Oggi sarebbe ad un passo dall'Isola dei famosi.

La giovane con la quale De Martino ha fatto coppia l'estate scorsa, infatti, sarebbe in pole position per il ruolo di naufraga dell'edizione del reality che dovrebbe essere condotta da Belen Rodriguez, ex moglie del padrone di casa di Affari tuoi.

La reazione di Stefano De Martino

Da quando ha cominciato a circolare la voce sulla partecipazione di Caroline all'Isola condotta da Belen, in molti si sono chiesti come potrebbe reagire Stefano vedendo due sue ex interagire in tv.

Secondo un'indiscrezione tutta da confermare, De Martino avrebbe storto il naso sul possibile esordio della giovane Tronelli sul piccolo schermo, soprattutto perché avverrebbe in un programma che dovrebbe essere condotto dalla sua ex moglie, con la quale non sarebbe in buonissimi rapporti.