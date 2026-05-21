Da lunedì 25 a venerdì 29 maggio su Rete4 sono pronti ad andare in onda i nuovi episodi di Tempesta d'amore. Gli spoiler vedono ancora una volta Sophia al centro delle dinamiche: la donna infatti finisce per ricattare il sindaco. Miro e Greta invece hanno delle incomprensioni e sembrano in procinto di lasciarsi: la donna non intende avere dei figli, al contrario del marito.

Anticipazioni Tempesta d'amore

In occasione dei nuovi episodi di Tempesta d'amore, le anticipazioni vedono ancora una volta Sophia protagonista indiscussa. La donna infatti con una scusa attrae il sindaco in una stanza e dopo averlo drogato e ripreso in compagnia di una escort, intende ricattarlo. La vendetta di Sophia non finisce qui, perché nel momento in cui comprende che Markus vuole mascherarla mette subito in atto un nuovo piano contro l'imprenditore.

Non contenta Sophia chiede ad Erik di allearsi con lei: inizialmente l'uomo sembra essere pronto a tradire la sua famiglia, ma successivamente rifiuta la proposta.

Greta e Miro vivono un momento di tensione: la donna non vuole figli, mentre l'uomo vorrebbe mettere su famiglia. Per Greta la scelta migliore sarebbe lasciarsi in modo da non avere rimpianti in futuro, ma successivamente torna sui suoi passi. Nel frattempo il marito riceve un'importante proposta di lavoro, ma teme che andando in Namibia per tre mesi possa avere un'influenza negativa sulla relazione. Intanto Fanny e Vincent decidono di interrompere la finta storia che avevano deciso di allacciare, nonostante la famiglia Sonnbichler cerchi di farli rappacificare.

Tra Maxi, Henry e Larissa sembra nascere un triangolo che creerà tensioni: il ragazzo comprende di provare dei sentimenti nei confronti di Larissa al punto che durante un pic nic la bacia.

Dove e quando seguire la soap opera tedesca

Gli episodi della longeva tv soap tedesca ambientata presso l'hotel Fürstenhof Schorsch Gruber vanno in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rete4 alle ore 10:50.

Tutti coloro che intendono seguire le trame di Tempesta d'amore con orari e modalità differenti possono farlo sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity e possono anche recuperare gli episodi delle precedenti stagioni.