Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda dal 18 al 22 maggio svelano che Markus rischierà di scoprire della relazione clandestina tra Katja e suo figlio, così Fanny fingerà di avere una relazione con Vincent per aiutarlo.

Christoph bacia Sophia

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda da lunedì 18 a venerdì 22 maggio prendono il via dalla scoperta da parte di Alexandra circa la decisione di Sophia di investire nella nuova attività di Larissa. Saalfeld e Schwarzbach saranno uniti per fermare i piani della loro nemica.

Ma quando Sophia sarà sul punto di scoprire che Alesxandra sta facendo delle indagini su di lei, per distrarla Christoph la bacerà. Sarà Werner, grazie al sindaco a fra saltare i piani di Sophia e Larissa.

Maxi e Miro proveranno a distrarre Lale nel giorno del compleanno di Theo. Verrà organizzata una festa per ricordare il giovane e durante il party, Maxi deciderà di chiudere definitivamente con Henry augurandole tanta felicità.

Erik scoprirà che Fanny sa della storia tra Vincent e Katja e prenderà le difese dell'amico vedendo che la giardiniera è molto arrabbiata. Vincent, informato da Erik, deciderà di chiarirsi con Fanny recuperando il rapporto con lei.

Greta ha uno scontro con la madre di Miro

Katja e Vincent avranno un confronto e la donna perderà la sua pinza per capelli. Sarà Markus poco dopo a trovarla e insospettendosi chiederà al figlio cosa c'è tra lui e la compagna. Per dissipare i dubbi di Markus, Fanny fingerà di avere una relazione con Vincent e che la pinza fosse la sua. Il veterinario bacerà la giardiniera per dare credibilità a suo racconto e presto la voce della loro storia si diffonderà. Vincent, per non illudere Fanny, vorrà chiudere la loro finta relazione al più presto ma la giardiniera non ne vorrà sapere.

Ricarda, madre di Miro, arriverà in hotel e avrà uno scontro con Greta. La cuoca recupererà con la madre del fidanzato preparandole il suo piatto preferito.

Henry si prenderà cura di Larissa delusa per il fallimento del suo progetto lavorativo. I due andranno a fare una gita al lago ma Larissa rischierà di annegare. Maxi giungerà in tempo per salvarla e comincerà a sospettare che Larissa abbia il diabete ma lei non vorrà fare i controlli.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Vincent e Katja hanno deciso di chiudere la loro relazione. Tra Henry e Larissa si è instaurata una certa complicità e l'ereditiera francese ha capito di essersi innamorata del figlio di Sophia. Quest'ultima, individuando in Alexandra il punto debole della catena tra i suoi nemici, l'ha presa di mira. Infine, Greta ha iscritto Miro al concorso fotografico a sua insaputa.