Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 maggio svelano che, mentre cercherà di chiudere la sua finta reazione con Fanny senza destare sospetti, Vincent scoprirà che la giardiniera è davvero innamorata di lui da tempo.

Greta turbata dall'idea di Miro di avere figli

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda da lunedì 25 a venerdì 29 maggio prendono il via dal tentativo di Miro di far incontrare la madre Ricarda con l'uomo conosciuto sul treno. Ricarda intanto svelerà a Greta che Miro vorrebbe dei figli ma la cuoca non sarà dello stesso ordine di idee.

Greta affronterà il fidanzato e gli dirà di amarlo ma di essere disposta a chiudere subito la se lui ha intenzione di avere dei figli in futuro. Successivamente, Miro riceverà un'allettante proposta di lavoro per l'Africa, ma dovrà capire se Greta accetterà la relazione a distanza.

Christoph vorrebbe dare alla stampa i filmati compromettenti con cui Sophia ricatta il sindaco per toglierle potere ma Markus lo fermerà. Quando i filmati verranno ugualmente diffusi, l'ostilità tra Sophia e i Saalfeld-Schwarzbach aumenterà. Sophia però non licenzierà Markus ma lo inviterà in Spagna per un viaggio di lavoro. Katja, però, si insospettirà.

In assenza di Sophia, Werner e Alexandra frugheranno nella sua stanza per trovare delle prove contro la dark lady, ma verranno ripresi dalle telecamere di sorveglianza.

Notando che Erik si sente escluso dall'alleanza delle due famiglie, Sophia lo attirerà con una proposta interessante. Erik racconterà a Werner della proposta ricevuta.

Larissa soffre di una rara forma di diabete

Henry cercherà di scusarsi con Maxi ma non sarà sincero con le neanche questa volta. Intanto, Larissa noterà degli sguardi tra i due giovani e deciderà di farsi da parte. Quando Larissa sparirò, Henry si metterà alla ricerca della ragazza con Maxi. Quando la troveranno, la ragazza sarà in gravi condizioni: in ospedale Larissa scoprirà di avere una grave forma di diabete. Henry prometterà di starle vicina e svilupperà un forte attaccamento con lei tant'è che quando l'ereditiere chiederà se ama ancora Maxi, lui le risponderà con un bacio appassionato.

Vincent e Fanny penseranno ad un modo per chiudere la loro finta relazione. Nel frattempo, Vincent scoprirà che la giardiniera nutre veri sentimenti per lui e la affronterà. Messa alle strette, Fanny chiuderà con il veterinario, il quale sarà distrutto ripensando a tutte le bugie che ha dovuto dire nell'ultimo periodo. Alfons e Hildegard, all'oscuro di tutto, cercheranno di far rimettere insieme i due giovani, che però capiranno le intenzioni della coppia.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Cristoph ha baciato Sophia per distrarla. Intanto, Erik ha cercato di placare la furia di Fanny che ha scoperto della relazione clandestina tra Katja e Vincent. Poi per aiutare l veterinario, la giardiniera ha finto di avere una relazione con lui. La madre di Miro è arrivata in hotel ma il primo incontro tra Greta e la suocera non è stato dei migliori.