Le anticipazioni dall'11 al 15 maggio 2026 di Tempesta d'amore rivelano che Maxi si chiederà se i sentimenti di Henry siano davvero finiti, mentre lui si avvicinerà sempre di più a Larissa. Nel frattempo Sophia insinuerà sospetti tra i Saalfeld e gli Schwarzbach approfittando della crisi tra Christoph e Alexandra. Poi Fanny assisterà a un bacio segreto tra Vincent e Katja e sarà indecisa se confessare tutto a Markus. Anche i rapporti dei personaggi più giovani non saranno da meno: Greta e Miro si sfideranno in un concorso fotografico, e durante un’escursione in montagna Markus sentirà Vincent pronunciare nel sonno il nome di Katja, rivelando così i suoi sentimenti nascosti.

Maxi e Henry: dubbi d’amore

Maxi inizia a domandarsi perché Henry l’abbia protetta e se dietro il suo comportamento ci sia ancora un forte sentimento. Si chiede se Henry l’abbia forse allontanata solo per tenerla lontana dai pericoli legati a sua madre Sophia. Henry, però, nega l’ipotesi romantica, sostenendo di essere stato mosso solo dai sensi di colpa. La sua spiegazione, però, non convince del tutto Maxi, che resta confusa e insicura sul futuro della loro storia.

Sophia e l’ispezione misteriosa

Nel frattempo Sophia si interroga sull’improvvisa ispezione che ha coinvolto il Fürstenhof. La dark lady teme che l’azione non sia stata casuale, ma orchestrata da qualcuno dei suoi nemici. In particolare sospetta di Christoph, che potrebbe aver agito nell’ombra.

Decisa a scoprire la verità, Sophia decide di mettere alla prova l’albergatore per capire se sta nascondendo qualcosa.

Fanny, Vincent e Katja: amori spezzati

Fanny nutre delle speranze nei confronti di Vincent, ma le sue illusioni vengono presto spazzate via quando sorprende il veterinario mentre bacia Katja. Nonostante il forte legame sentimentale che aveva con Vincent, Katja decide di porre fine alla loro relazione. Mentre la giovane coppia scrive il capitolo “fine” della storia, Fanny si trova in una posizione delicata: è tentata di rivelare a Markus ciò che ha visto, un segreto che potrebbe scuotere ulteriormente i rapporti al Fürstenhof.

Henry e Larissa: un’intimità inaspettata

Henry dimostra grande empatia nei confronti di Larissa durante l’anniversario della morte del fratello di lei, aiutandola a trovare le parole giuste per affrontare il momento doloroso.

Tra i due si crea un’intesa speciale che fa nascere un momento di intimità. La ragazza si accorge di provare dei sentimenti per Henry e, quando lui la sostiene anche in un progetto professionale, Larissa decide che è giunto il momento di cambiare atteggiamento e provare a conquistarlo. Intanto Maxi scopre che Henry e Larissa si frequentano sempre di più e, dolorante, decide di provare a dimenticarlo e andare avanti.

Sophia semina discordia al Fürstenhof

Sophia continua a muovere le sue pedine per dividere gli Schwarzbach dagli Saalfeld. La dark lady individua in Alexandra il punto più debole dei suoi avversari e inizia a provocarla, cercando di far leva sulle sue insicurezze. Alexandra riesce a mantenere il controllo in pubblico, ma nella sfera privata trova sfogo nelle confidenze con Christoph.

Tra i due cresce la tensione, a riprova che il piano di Sophia sta dando i primi risultati. Yvonne cerca di riportare un po’ di serenità, mettendo in guardia Alexandra dalle azioni di Sophia. Alexandra si scusa con Christoph per il proprio comportamento, ma l’atmosfera tra loro resta comunque tesa e carica di sospetti.

Miro, Greta, Markus e Vincent: sfide e amicizie

Anche la coppia Greta–Miro deve affrontare nuove sfide. Greta scopre che Miro ha inviato alcune foto a un concorso senza consultarla e ne resta offesa. Per dimostrare il suo valore, Miro decide di prendere la macchina fotografica e provare a realizzare uno scatto perfetto: con successo. Il suo risultato fa sentire orgogliosa Greta, contribuendo a rinsaldare il loro rapporto.

Nel frattempo Markus propone a Vincent un’escursione in montagna per consolidare la loro amicizia. Ma durante la notte Vincent pronuncia nel sonno il nome di Katja, un dettaglio che lascerà Markus sorpreso al risveglio.

Il punto sugli ascolti di Tempesta d'amore

Tempesta d’Amore su Rete4 ha confermato ascolti stabili nella settimana 4-8 maggio 2026, con un picco di 394.000 spettatori (8,2%) lunedì 4 maggio e il dato più basso di 253.000 (4,9%) venerdì 8 maggio. Gli ascolti degli altri giorni sono stati: martedì 303.000 (5,7%), mercoledì 257.000 (5,0%) e giovedì 326.000 (6,8%). Nel complesso la media settimanale evidenzia un calo progressivo verso la fine della settimana.