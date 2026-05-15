Da lunedì 18 a venerdì 22 maggio si apprestano ad andare in onda i nuovi episodi di Tempesta d'amore. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Sophie è sospettata di usare il casinò per riciclare denaro illecito. Intanto Alexandra scossa e delusa allo stesso tempo si allontana dall'hotel perché non riesce a dimenticare che tra Christoph e Sophia ci sia stato un bacio.

Anticipazioni Tempesta d'amore

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi di Tempesta d'amore, vedono Sophia al centro delle dinamiche. La ragazza si propone come finanziatrice per velocizzare le pratiche per la taglieria di gemme di Larissa ma Warner, Christoph e Markus iniziano a dubitare.

Nel frattempo Markus parla col sindaco per chiedergli di non concedere il via libera per il terreno dove sorgerà l'artiglieria. Sophia è infatti sospettata di utilizzare il casinò per riciclare il denaro illecito. Ma non è tutto perché con uno stratagemma, Sophia organizza una serata romantica da far trascorrere a Larissa e Henry.

Intanto Lale organizza una festa in ricordo di Theo e all'evento partecipano moltissime persone. Fanny dopo aver visto Vincent baciare Katja, fa sapere all'uomo che manterrà il segreto su quanto visto. Ma non è tutto perché la donna finge con Markus di avere una relazione con Vincent: nel momento in cui la voce della liasion si diffonde, Fanny e Vincent sono costretti ad avere atteggiamenti affettuosi anche in pubblico per non destare sospetti.

Alexandra invece risulta essere piuttosto scossa e delusa dopo aver saputo del bacio tra Christoph e Sophia, al punto che decide di allontanarsi dall'hotel Fustenhof. Per quanto riguarda Larissa, la ragazza viene soccorsa da Maxi a causa di un malore mentre si trovava nel lago da Maxi. In seguito all'insistenza di Maxi, la ragazza si sottopone a degli accertamenti medici ma va su tutte le furie quando scopre che Maxi si è consultato con Yannik.

Dove e quando seguire gli episodi della soap tedesca

Gli episodi di Tempesta d'amore è possibile seguirli su Rete4 dal lunedì al venerdì alle ore 10:45.

Tuttavia tutti coloro che sono impossibilitati a seguire le trame della tv soap tedesca in chiaro, possono farlo on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.