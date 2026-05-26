In occasione dei nuovi episodi di Tempesta d'amore in onda dall'1 al 5 giugno, gli spoiler vedono Greta scoprire di essere incinta di Miro: dal momento che l'uomo è dovuto partire in anticipo per un viaggio di lavoro, la donna ha pensato bene di tacere sulla gravidanza. Anche Sophia continua ad essere al centro delle dinamiche, tanto che Cristoph cerca di sedurla per impossessarsi delle sue impronte digitali.

Anticipazioni Tempesta d'amore

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ancora una volta riservano diversi colpi di scena. Greta era in procinto di partire con Miro per un lavoro in Africa, ma l'uomo è stato costretto ad anticipare la partenze.

Non appena l'uomo sale su un volo aereo, la cuoca ha un malore e dopo gli accertamenti medici scopre di essere incinta. Greta però anziché rendere partecipe il marito del lieto evento finge e continua a comportarsi come prima. Addirittura la donna medita di interrompere la gravidanza: mentre Yvonne vorrebbe intervenire, Erik la ferma.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, Henry chiede a Larissa di sposarlo ma Maxi non sembra affatto digerire la nuova situazione sentimentale della ex. Intanto il progetto di Larissa per costruire una fabbrica viene interrotto proprio da Maxi: l'uomo scopre che il progetto potrebbe contaminare la natura ma la donna crede che si tratti di una mossa dettata dalla gelosia.

Durante un momento d'intimità, Katja e Vincent vengono sorpresi da Alexandra: nonostante le richieste della donna, Schwarzbach non sembra voler tenere il segreto per sé. A sua volta anche Katja assiste ad un momento di complicità con Fanny, motivo per cui decide di rivelare i suoi sentimenti al veterinario.

Sophia in trappola

Gli spoiler non sono finiti, perché anche Sophia continua ad essere al centro delle dinamiche.

Mentre Werner chiede scusa ad Erik di non averlo coinvolto negli affari di famiglia, l'uomo decide di accettare la proposta di collaborare con Sophia ma escogita un piano per trarla in inganno. Nel frattempo Christoph inizia a dubitare di Erik e gli chiede una prova per dimostrare che non sia davvero sceso a patti con la donna.

Infine anche Christoph decido dei prendersi gioco di Sophia, al punto che cerca di sedurla per impossessarsi delle sue impronte digitali.

Dove seguire la tv soap tedesca

La soap opera tedesca è possibile seguirla alle 10:50 dal lunedì al venerdì su Rete4.

Inoltre tutti gli episodi sono disponibili sul sito gratuito Mediaset Infinity.