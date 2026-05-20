La nuova edizione di Temptation Island sta scaldando i motori, infatti su Canale 5 sta già andando in onda il promo che anticipa il ritorno del reality in estate. Un'anticipazione che ha sorpreso tutti i fan è quella della sigla che ha accompagnato la pubblicità: stando a quello che è emerso lo storico brano Love the way you lie sarebbe stato sostituito da What I've done. Confermatissimo, invece, Filippo Bisciglia alla conduzione.

La prima novità di Temptation Island 2026

La nuova edizione di Temptation Island dovrebbe debuttare su Canale 5 attorno alla fine di giugno, ma in tv sta già andando in onda il promo che conferma l'imminente ritorno di uno dei format più amati dal pubblico.

La prima novità che è saltata all'occhio, ma soprattutto all'orecchio, dei fan più affezionati è la sigla che è stata scelta per annunciare la stagione 2026 del reality.

La canzone Love the way you lie che ha fatto da colonna sonora a tutte le precedenti edizioni di Temptation, infatti, ha lasciato il posto a What I've done dei Linkin Park.

La reazione degli spettatori

Il cambiamento che la produzione di Temptation Island avrebbe deciso di apportare alla nuova edizione (la sostituzione della sigla storica), sembra aver lasciato tutti i fan con l'amaro in bocca.

"Ma in che senso?", "Non è possibile", "Love the way you lie era una certezza, perché?", "Quindi Rihanna non fattura quest'anno?", "Cosa ho appena sentito?", "What I've done nuova sigla?

Non lo accetto", "C'è un posto all'infermo per chi rovina le tradizioni", si legge su X in questi giorni.

Il ritorno di Filippo Bisciglia

Se la sigla di Temptation Island 2026 dovrebbe essere diversa rispetto a quelle delle passate edizioni, il conduttore non cambierà.

Tramite i suoi profili social, infatti, Filippo Bisciglia ha anticipato che anche quest'anno sarà alla guida del reality estivo di Canale 5: "Stiamo tornando, preparatevi".

Stando a quello che è emerso sul web, le riprese delle puntate dovrebbero iniziare i primi giorni di giugno, invece il programma dovrebbe essere trasmesso su Canale 5 a partire dalla fine dello stesso mese.

Delle coppie che affronteranno il viaggio nei sentimenti, invece, per il momento non si sa ancora nulla.