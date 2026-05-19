Manca poco al ritorno di Temptation Island e a svelarlo è stato Lorenzo Pugnaloni in una storia che ha postato su Instagram qualche ora fa. Stando alle informazioni che ha dato l'esperto di gossip, le riprese delle puntate della nuova edizione del reality dovrebbero iniziare il 3 giugno, invece la loro messa in onda su Canale 5 sarebbe prevista da giovedì 25.

Le prime anticipazioni su Temptation Island 2026

Terminate le registrazioni di Uomini e donne, la redazione si è messa a lavorare sull'edizione 2026 di Temptation Island.

Come sempre il reality sulle tentazioni d'amore andrà in onda durante l'estate e infatti a breve dovrebbero iniziare le riprese nel resort della Calabria che ospiterà tutto il cast per il secondo anno consecutivo.

I fan sono già curiosi di sapere quando potranno seguire il viaggio nei sentimenti di alcune coppie (l'identità dei protagonisti è ancora top secret), e Lorenzo Pugnaloni ha dato loro qualche anticipazione.

"Se la collocazione non varia, andrà in onda da giovedì 25 giugno. Le registrazioni, invece, saranno da dopo il 3", ha scritto l'esperto di gossip sul suo profilo Instagram.

La riconferma di Filippo Bisciglia

Stando alle ultime novità, dunque, dovrebbe mancare poco più di un mese all'esordio di Temptation Island 2026 su Canale 5 e circa due settimane all'inizio delle riprese in Calabria.

Sempre poche ore fa, però, Filippo Bisciglia ha pubblicato una foto che si è scattato nei camerini degli studi Elios (dove si svolgono i casting per le coppie e per i tentatori del cast) e ha scritto: "Stiamo tornando, preparatevi".

Anche quest'anno, dunque, a raccontare il viaggio nei sentimenti dei protagonisti sarà il conduttore romano.

Il successo della passata edizione

Nel 2025 Temptation Island ha fatto registrare ascolti record (è stata una delle edizioni più viste di sempre) e per questo Mediaset ha deciso di aggiungere alcune puntate speciali a quelle che sono andate in onda durante l'estate.

A settembre, infatti, tutti i protagonisti hanno aggiornato il pubblico su cos'è successo tra loro dopo la fine del programma e alcuni sono anche stati ospiti a Uomini e donne per confrontarsi.