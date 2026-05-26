Dovrebbe mancare poco più di un mese all'esordio di Temptation Island 2026 su Canale 5: stando ai palinsesti estivi di Mediaset, la nuova edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia dovrebbe essere trasmessa da luglio tutti i giovedì. Le riprese delle puntate, invece, dovrebbero cominciare a giugno nello stesso resort della Calabria che ha ospitato il cast della stagione precedente.

Ancora un mese d'attesa per i fan di Temptation Island

Quando andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island? I fan se lo stanno chiedendo da tempo e poche ore fa hanno ricevuto una risposta direttamente dai palinsesti estivi di Mediaset.

Il programma sulle tentazioni d'amore, infatti, esordirà su Canale 5 a luglio e dovrebbe far compagnia ai telespettatori fino ad agosto inoltrato.

Quest'anno il reality condotto da Filippo Bisciglia sarà trasmesso ogni giovedì sera, quindi a ridosso del weekend, per un numero di settimane ancora non precisato.

I dubbi sulla sigla

In questi giorni sul web si è parlato di Temptation Island per un dettaglio che non è sfuggito agli spettatori più attenti.

Il promo che anticipa il ritorno del reality, infatti, ha un sottofondo musicale diverso da quello che ha accompagnato tutte le precedenti edizioni.

Si dice , infatti, che la storica sigla I love the you lie sarebbe stata sostituita dopo tanti anni e ciò ha un po' scombussolato il pubblico più affezionato.

Riprese al via tra pochi giorni

Se l'esordio su Canale 5 è previsto all'inizio di luglio, le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island dovrebbero partire a breve.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni sui social, il cast dovrebbe soggiornare in un resort della Calabria (lo stesso della passata stagione) per tutto il mese di giugno.

Al momento non sono trapelate indiscrezioni sulle coppie che parteciperanno, ma i fan sono convinti che anche quest'anno saranno tutte composte da persone comuni (non da Vip come è accaduto tempo fa).

Qualche volto noto, però, potrebbe esserci nel gruppo dei single, ovvero i ragazzi che avranno il compito di tentare le fidanzate in crisi con i loro compagni da tempo.