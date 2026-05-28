Mancano poche ore all'uscita dei nuovi episodi di The 50: allo scoccare delle mezzanotte, quindi venerdì 29 maggio, su Prime Video saranno caricate tre puntate inedite del reality che sta spopolando da una settimana. Stando alle anticipazioni, Helena Prestes continuerà a dominare e le sue strategie causeranno dolorose eliminazioni. Non mancheranno i momenti di tensione, come quelli che porteranno ad un brusco allontanamento tra Paola Caruso e Giancarlo Danto.

Gli spoiler e la leadership di Helena

La prima edizione italiana di The 50 entrerà nel vivo tra poche ore, ovvero quando saranno pubblicati tre nuovi ed attesissimi episodi.

La quarta puntata si è conclusa con la notizia che i concorrenti salvi dovranno eliminare 10 compagni d'avventura tra quelli a rischio, e il 29 maggio si scoprirà come andrà a finire.

I protagonisti ancora in gioco affronteranno sfide che li metteranno alla prova sia mentalmente che fisicamente, e le anticipazioni del web svelano che Helena continuerà ad essere leader.

La modella si alleerà con i partecipanti che riterrà più utili alla sua strategia, consapevole del fatto che prima o poi dovrà mandare via anche loro se vorrà aggiudicarsi la vittoria.

Tensioni nel castello

Nelle nuove puntate di The 50 non mancheranno gli scontri, come quelli che avrà La Giss con i concorrenti che inizieranno a metterla in discussione.

Antonella Elia, Eva Grimaldi e Imma Battaglia avranno qualcosa da ridire sul comportamento di Helena, che in un episodio precedente ha mandato a rischio eliminazione l'attrice sostenendo che era giusto farla riunire con la moglie (anche lei in bilico dopo una prova).

Flirt al capolinea

Sempre negli episodi di The 50 che saranno disponibili dal 29 maggio (il quinto, il sesto e il settimo), il rapporto tra Paola e Giancarlo entrerà in crisi.

Dopo la passione iniziale, infatti, tra i due inizieranno gli scontri e sarà soprattutto la showgirl a prendere le distanze dal ragazzo con il quale ha flirtato sin dall'inizio del reality.

Caruso ha accennato a questa breve ma intensa frequentazione anche nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, che è avventura a diversi mesi di distanza dalla fine delle registrazioni del format Amazon.