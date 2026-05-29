Tra una settimana si scoprirà il vincitore di The 50, ma Amedeo Venza sostiene di sapere come sarebbero andate le cose in finale. Stando a quello che ha svelato l'esperto di gossip, Helena Prestes e Shaila Gatta non sarebbero riuscite ad aggiudicarsi il montepremi e che a beffarle sarebbe stato Edoardo Tavassi. L'ultima puntata del reality Amazon sarà disponibile su Prime Video dal 5 giugno.

L'indiscrezione sulla gara finale

Manca solo una settimana alla fine di The 50 Italia, il nuovo reality Amazon che sta appassionando migliaia di spettatori episodio dopo episodio.

Al termine della settima puntata sono rimasti in pochi a giocarsi il titolo, e solamente uno di loro riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi che poi sarà devoluto ad un suo follower.

La finale sarà disponibile su Prime Video dal 5 giugno, ma Amedeo Venza ha attirato l'attenzione di molti raccontando cosa sarebbe accaduto nell'ultima registrazione.

Le parole dell'esperto

Stando a quello che ha svelato Amedeo il 29 maggio, a trionfare nella prima edizione italiana di The 50 sarebbe stato un "insospettabile".

"Helena e Shaila arriveranno in finale, ma vincerà Tavassi", ha svelato l'esperto di gossip tramite il suo profilo Instagram.

Da settimane sul web circola l'elenco dei concorrenti che sarebbero approdati all'ultima puntata, e ai tre citati da Venza si dovrebbe aggiungere anche Matteo Diamante.

Ad avere la meglio su tutti, però, sarebbe stato il fratello di Guendalina che solo pochi anni fa si è fatto conoscere dal pubblico come inquilino della casa più spiata d'Italia (dove ha conosciuto Micol Incorvaia, sua attuale compagna).

Shaila e Helena tra alleanza e rivalità

Stando a quello che è trapelato, Helena e Shaila non sarebbero riuscite a vincere The 50, ma solo l'ultima puntata svelerà se le cose sono andate davvero in questo modo.

Le due sono tra le concorrenti più chiacchierate del reality Amazon, infatti molti fan si sono stupiti nel vederle collaborare in alcune sfide.

L'alleanza tra Prestes e Gatta, però, sembra essere durata poco: con l'avvicinarsi della finale, infatti, la modella e la ballerina hanno scelto di mettere in atto strategie diverse e che non includevano l'altra.