Samuel L. Jackson ha sorpreso i fan di «The Boys» con un cameo vocale nell’episodio sette della quinta stagione, interpretando Xander, uno squalo martello amico di The Deep. La collaborazione tra l’attore, noto per il ruolo di Nick Fury nei film Marvel, e la serie Prime Video è nata da una richiesta diretta del team di produzione, come spiegato dal creatore Eric Kripke.

Il retroscena del cameo di Samuel L. Jackson

Eric Kripke ha raccontato che spesso i cameo nella serie sono possibili grazie ai rapporti personali dei produttori Seth Rogen ed Evan Goldberg con vari talenti di Hollywood.

In questo caso, Jackson era la prima scelta per dare una voce distintiva a Xander. Dopo aver contattato il suo agente, la risposta è stata immediata: l’attore apprezza la serie e ha accettato con entusiasmo di partecipare. Kripke ha definito l’esperienza un «vero sogno», sottolineando l’emozione di ascoltare Jackson leggere le sue battute.

Il ruolo di Xander e le altre voci celebri della serie

Xander, il personaggio doppiato da Jackson, era già apparso brevemente nel primo episodio di questa stagione, per poi tornare nel penultimo episodio con un ruolo più centrale. La voce di Jackson, immediatamente riconoscibile nella versione originale, aggiunge un elemento unico alla scena in cui Xander affronta The Deep.

Non è la prima volta che «The Boys» ospita voci celebri: nella stagione precedente, Tilda Swinton aveva prestato la sua voce ad Ambrosius, l’amante polpo di The Deep. Questi cameo vocali, tuttavia, rischiano di passare inosservati per i fan italiani che guardano la serie nella versione doppiata, perdendo l'opportunità di apprezzare la performance originale.

Samuel L. Jackson: tra cinema e televisione

La partecipazione a «The Boys» rappresenta il secondo ruolo televisivo di Samuel L. Jackson quest’anno, dopo quello (live‑action) in Tulsa King 3. L’attore sarà inoltre protagonista dello spin‑off Nola King, prossimo capitolo della saga crime di Sylvester Stallone presto in arrivo su Paramount+. La scelta di coinvolgere Jackson conferma la capacità della produzione di attrarre grandi nomi e di sorprendere il pubblico con collaborazioni inaspettate.