La quinta stagione di ‘The Boys’, che avrebbe dovuto rappresentare la conclusione di un percorso narrativo durato sette anni, ha purtroppo deluso le aspettative di numerosi spettatori. La narrazione si apre circa un anno dopo gli eventi della quarta stagione: Patriota ha assunto il controllo totale del Paese, esercitando un potere sempre più maniacale. In questo contesto, Annie guida una scarna resistenza, impegnata in un disperato tentativo di contrastare la sua egemonia. Nel frattempo, Butcher risulta disperso, mentre il resto del gruppo si trova in grave pericolo, prossimo alla condanna a morte in un campo di concentramento gestito dalla Vought.

Analisi della stagione finale: tra elementi distintivi e scelte controverse

Nonostante la serie abbia mantenuto alcuni dei suoi elementi distintivi, quali l’acuta satira politica e momenti di forte impatto emotivo, la stagione finale è stata gravata da numerose criticità. Le scelte narrative sono state ampiamente giudicate incoerenti e, in più occasioni, irrispettose nei confronti del pubblico fedele. La trama principale, incentrata sulla cruciale lotta contro Patriota, si è infatti intrecciata con storyline secondarie che sono apparse poco connesse e spesso ripetitive. Un esempio lampante è la reiterata rappresentazione del personaggio di Butcher, che continua a essere descritto come incapace di un reale cambiamento, mentre altri protagonisti storici della serie sono stati inspiegabilmente relegati in secondo piano.

Un ulteriore aspetto che ha generato ampie contestazioni è l’introduzione dei personaggi provenienti da ‘Gen V’ e il loro collegamento con lo spin-off ‘Vought Rising’. Questi elementi, anziché contribuire all’arricchimento della narrazione principale, sono stati percepiti come inserimenti forzati, la cui funzione sembrava essere più la promozione degli spin-off che un effettivo sviluppo della trama. La dedicazione di quasi due episodi a questi collegamenti ha compromesso la coerenza narrativa della stagione conclusiva, suscitando perplessità tra gli spettatori.

Il dibattito tra i fan e le aspettative disattese

Le scelte operate dagli autori hanno inevitabilmente alimentato un acceso dibattito tra i fan, i quali nutrivano l’aspettativa di una conclusione più solida e rispettosa della storia e dell’evoluzione dei personaggi.

Sebbene alcuni momenti emotivi siano stati apprezzati, questi non sono stati sufficienti a compensare le numerose carenze riscontrate. La gestione di personaggi principali come Hughie e Starlight è stata oggetto di particolare critica a causa della loro evidente marginalizzazione rispetto alle stagioni precedenti. Anche la rappresentazione di Patriota, che avrebbe dovuto incarnare una minaccia sempre più crescente e terrificante, è stata giudicata poco incisiva e, in alcuni frangenti, persino caricaturale, riducendone l’impatto drammatico.

In sintesi, la quinta stagione di ‘The Boys’ si conclude lasciando aperti numerosi interrogativi e un diffuso senso di insoddisfazione tra gli spettatori. Molti avrebbero desiderato un epilogo più coerente e coinvolgente per quella che è stata a lungo considerata una delle serie di punta di Prime Video, ma le scelte narrative e strutturali hanno purtroppo compromesso questo potenziale, segnando un finale controverso per l'epopea dei supereroi.