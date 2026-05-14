La quinta stagione di The Boys ha introdotto un personaggio che ha generato notevoli discussioni e perplessità tra il pubblico e la critica: Sister Sage. Presentata con la promettente etichetta di "la persona più intelligente del mondo", il suo percorso narrativo si è rivelato meno incisivo e coerente di quanto le premesse facessero supporre, lasciando molti spettatori insoddisatti e sollevando interrogativi sulla sua effettiva rilevanza. Questo ha portato a considerare Sister Sage come un potenziale buco di trama all'interno della serie, evidenziando le incongruenze narrative legate al suo ruolo.

Le promesse disattese di Sister Sage

Il personaggio di Sister Sage era stato concepito per apportare una nuova dimensione strategica e intellettuale alla trama di The Boys 5. Tuttavia, i suoi piani, nonostante le grandi aspettative, si sono spesso dimostrati inefficaci o addirittura fallimentari. Un esempio lampante è il suo tentativo di manipolare Patriota: Sister Sage ha palesemente sottovalutato le capacità e l'imprevedibilità del super, perdendo il controllo della situazione e vanificando i suoi intenti. Un'altra strategia cruciale, quella di sopravvivere all'apocalisse rifugiandosi in un bunker dopo che Patriota riceve il siero V1 da Soldatino, è naufragata, evidenziando una sorprendente mancanza di lungimiranza per un personaggio definito come la mente più brillante del pianeta.

Questi episodi hanno contribuito a minare la credibilità della sua intelligenza superiore.

Incoerenze narrative e un ruolo spesso marginale

Le incoerenze narrative legate a Sister Sage si sono manifestate con particolare evidenza nell'episodio sette. In questa puntata, il personaggio sembra acquisire una comprensione improvvisa e profonda dei sentimenti di Frenchie per Kimiko, dopo una conversazione apparentemente superficiale su "Love Island" e sua nonna. Questo repentino cambio di prospettiva e di atteggiamento ha ulteriormente alimentato la percezione di un personaggio poco coeso e, in molti frangenti, irrilevante per lo sviluppo della trama principale. Lo stesso showrunner, Eric Kripke, ha ammesso che, in questa fase della narrazione, Sister Sage non è impegnata in alcun piano concreto, ma si sta piuttosto "leccando le ferite" a seguito dei numerosi insuccessi subiti.

Un impatto limitato e un futuro incerto

Nonostante le ambiziose premesse iniziali, Sister Sage si è affermata come un elemento debole e, per certi versi, problematico della quinta stagione. Il suo impatto sugli eventi principali è risultato limitato, e la sua presenza, anziché arricchire la complessità narrativa, ha sollevato dubbi sulla coerenza interna della serie. La questione rimane aperta: queste scelte narrative rappresentano una precisa strategia autoriale, magari volta a una futura rivelazione, o sono piuttosto il risultato di una scrittura meno attenta? Resta da vedere se le prossime puntate offriranno a Sister Sage un'opportunità per trovare una collocazione più significativa e giustificare la sua introduzione come "la persona più intelligente del mondo", superando l'attuale percezione di un personaggio inconsistente e di un buco di trama.