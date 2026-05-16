Il penultimo episodio della quinta stagione di ‘The Boys’, intitolato ‘The Frenchman, the Female, and the Man Called Mother’s Milk’, ha registrato un risultato decisamente poco lusinghiero sulla piattaforma IMDb. L’episodio ha infatti ottenuto un punteggio di 7.1, un dato che lo posiziona come il meno apprezzato nella storia della serie, eguagliando il secondo episodio della quarta stagione, ‘Life Among the Septics’. Questa accoglienza tiepida emerge a pochi giorni dalla messa in onda del finale definitivo della serie su Prime Video, che si appresta a chiudere l’intera saga ideata dal creatore Eric Kripke.

Il tracollo di voti per un episodio così vicino alla conclusione ha sollevato interrogativi sulla percezione generale di questa stagione da parte del pubblico.

Le critiche dei fan e la visione del creatore

La valutazione negativa riflette un crescente malcontento tra una parte significativa del pubblico, che ha espresso critiche soprattutto per la gestione dei personaggi e per alcune scelte narrative. Nonostante eventi di rilievo, come la morte di un personaggio significativo (Frenchie), molti spettatori hanno giudicato l’episodio, e in generale altre puntate di questa stagione, come “filler”, suggerendo una mancanza di progressione sostanziale. Il creatore della serie, Eric Kripke, ha tuttavia difeso la sua visione, sottolineando l'importanza di approfondire la psicologia dei protagonisti piuttosto che puntare esclusivamente sull’azione.

Kripke ha ribadito l'obiettivo di offrire una narrazione ricca e complessa.

Il confronto con il passato e il futuro del franchise

Il confronto con gli episodi precedenti evidenzia una chiara discrepanza nella ricezione critica. Il sesto episodio della terza stagione, ‘Herogasm’, rimane il più apprezzato dagli utenti, con un punteggio quasi insuperabile di 9.6. Questo dato mette in luce le elevate aspettative dei fan. Mentre l’attesa per il finale di stagione, della durata di 65 minuti, cresce, i fan si chiedono se quest'ultimo atto riuscirà a risollevare le sorti di una stagione percepita come altalenante e a fornire una conclusione soddisfacente per le trame aperte. Nel frattempo, l’universo narrativo di ‘The Boys’ è destinato a espandersi.

Sono già stati annunciati nuovi spin-off, tra cui ‘Vought Rising’ e ‘Boys: Mexico’. Al contrario, la serie ‘Gen V’ è stata cancellata dopo due stagioni, segnando una svolta nella strategia produttiva legata al franchise e indicando una ricalibrazione degli investimenti futuri.