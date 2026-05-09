Le riprese di Uomini e donne effettuate lo scorso 29 aprile, svelate in anteprima da Lorenzo Pugnaloni, promettono un mese di maggio scoppiettante per il dating show di Maria De Filippi. Tra dichiarazioni d'amore degne di un film, peluche fuori misura e scontri verbali infuocati, il trono over si conferma il cuore pulsante del programma. Se da un lato assisteremo alla nascita di nuove coppie ufficiali, dall'altro non mancheranno polemiche feroci che porteranno alcuni storici protagonisti a un passo dall'addio definitivo.

Il gran gesto di Alessio e le lacrime di Rosanna

Il momento più emozionante della registrazione vede protagonista Alessio Pili Stella. In uno studio trasformato per l'occasione, entra un pianoforte a coda adornato da una rosa rossa. Il cavaliere si siede alla tastiera e dedica a Deborah un brano estremamente romantico, culminato con una dichiarazione d'intenti chiara: Alessio non vuole perderla e le propone di abbandonare il programma insieme. Tra i petali e i baci della nuova coppia, la reazione di Rosanna Siino non passa inosservata: la dama scoppia in un pianto dirotto e trova conforto in un lungo abbraccio di Gianni Sperti, prima di lasciare lo studio visibilmente provata. Sempre sul fronte dei sentimenti, la puntata ospita il ritorno di Atlanta e Lanfranco.

La coppia, uscita dal programma a febbraio, mostra al pubblico la solidità del loro legame: lui le regala un anello davanti alle telecamere, ufficializzando il fidanzamento tra gli applausi generali. Al centro dello studio, invece, prosegue la conoscenza tra Paola e Antonio Marino: nonostante un bacio avvenuto in esterna, la dama deve difendersi dagli attacchi di Cristina Tenuta, convinta che Antonio stia solo fingendo interesse per guadagnare visibilità.

Polemiche e addii: lo scontro tra Marco e Cinzia infiamma gli opinionisti

Non c'è spazio solo per l'amore: la tensione sale alle stelle quando si parla di Cinzia Paolini e Marco. La dama finisce nel mirino di Gianni e Tina per la sua reticenza a raggiungere l'uomo a Milano, adducendo scuse lavorative fino a fine maggio.

Anche Diego Tavani rincara la dose, definendo la situazione "finta" e costruita ad arte per prolungare la permanenza in TV. La situazione precipita durante l'esterna di un altro tronista: Marco, infastidito da un precedente commento di Gemma Galgani, le punta il dito contro intimandole il silenzio. Marco abbandona lo studio seguito a ruota da Cinzia. Infine, un momento di puro surrealismo vede protagonista Marina. La dama, già sotto attacco per la sua ambigua amicizia con Stefano (che sta uscendo con Cristina), riceve un nuovo pretendente. L'uomo fa il suo ingresso portando in dono un enorme scoiattolo di peluche e una rosa blu, simbolo di rarità. Nonostante l'imbarazzo generale in studio e i commenti al vetriolo delle altre dame, Marina decide di tenere il cavaliere, tacciando le colleghe di pura invidia per le attenzioni ricevute.