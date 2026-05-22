Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 13 maggio regalano colpi di scena clamorosi, soprattutto per quanto riguarda il trono over. Protagonista assoluta delle ultime puntate è stata Cinzia Paolini, al centro di tensioni sempre più forti che hanno spaccato completamente lo studio. Tra dichiarazioni d’amore disperate, confronti accesi e addii improvvisi, l’atmosfera si è fatta incandescente fino a un gesto eclatante: l’intero parterre over decide di abbandonare lo studio in segno di protesta proprio contro Cinzia. Un finale di stagione carico di emozioni, polemiche e momenti destinati a far discutere il pubblico.

Marco implora Cinzia e lo studio esplode: il parterre over abbandona tutto

Il momento più forte della registrazione è senza dubbio quello dedicato a Cinzia Paolini e al ritorno di Marco. L’uomo, visibilmente provato, si presenta al centro studio in lacrime dichiarando di amare ancora la dama e arrivando addirittura a elemosinare un’altra possibilità con lei. Parole intense che però non trovano alcuna risposta concreta da parte di Cinzia, che evita di sbilanciarsi anche quando Marco le propone di raggiungerlo a Salerno. La situazione degenera rapidamente: Tina Cipollari, Gianni Sperti e tutto il parterre femminile si scagliano contro Cinzia, accusandola di ambiguità e mancanza di rispetto. Il clima diventa tesissimo quando Marco afferma di amarla “anche se è stata con un altro”, scatenando reazioni ancora più forti.

A quel punto, la tensione raggiunge il culmine: Cinzia decide di lasciare lo studio, Marco la segue per convincerla a restare, ma il gesto che segna davvero la puntata è un altro. Stanchi della situazione, tutti i protagonisti del parterre over scelgono di alzarsi e abbandonare lo studio come forma di protesta contro di lei, dando vita a uno dei momenti più clamorosi della stagione.

Ospiti, sfilata e addii: Gemma vince ma il clima resta teso

Non sono mancati anche momenti più leggeri e tradizionali del programma. In studio sono arrivati Alessandro Rausa e Maria Teresa, che hanno salutato il pubblico raccontando come procede la loro storia una volta lasciato il dating show. Spazio poi alla seconda sfilata femminile della stagione, che ha visto ancora una volta trionfare Gemma Galgani, confermandosi protagonista assoluta anche in passerella.

Non sono mancati i consueti momenti dedicati agli animali e all’associazione sostenuta dal programma, ormai appuntamento fisso di fine puntata. Tuttavia, il clima generale resta segnato dalle tensioni legate a Cinzia. Anche Mario Lenti entra nello scontro, dichiarando di non voler mai vivere un amore simile a quello mostrato da Marco. Tra silenzi, risposte mancate e decisioni drastiche, la dama finisce ancora una volta al centro delle critiche, chiudendo una registrazione ricca di colpi di scena e destinata a lasciare il segno nel finale di stagione.