La registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 29 aprile ha ridisegnato gli equilibri del parterre over, con dinamiche accese, scelte improvvise e un ritorno in studio che ha spiazzato tutti. Le puntate registrate andranno in onda a maggio su Canale 5 e porteranno al centro della scena alcune delle storie più discusse del momento, così come trapelato da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito: Paola e Antonio, Alessio e Deborah, Cinzia e Marco, fino all’ingresso di Atlanta e Lanfranco, tornati per un annuncio inatteso.

Paola e Antonio tra passi avanti, dubbi e nuove accuse

Le prossime puntate del dating show di Maria De Filippi si apriranno con Paola e Antonio Marino, reduci da un’uscita serale culminata in un bacio che sembrava aver consolidato la loro conoscenza. In studio, però, l’atmosfera si scalda subito: Cristina intervverrà, sostenendo che Antonio, fino a poco tempo fa, non fosse realmente interessato a Paola e che la frequentazione sia nata più per visibilità che per convinzione. La discussione si allargherà, i toni si alzeranno, ma la coppia resterà al centro della scena: entrambi ribadiscono di voler proseguire, pur tra mille pressioni esterne. Il momento più forte della registrazione arriverà poco dopo: un pianoforte viene portato in studio e Alessio Pili Stella si alzerà, visibilmente emozionato.

Suonerà un brano romantico dedicato a Deborah, poi le consegnerà una rosa rossa e le chiede di lasciare il programma insieme. Lei accetterà. La loro uscita di scena scatenerà reazioni contrastanti: Rosanna, molto provata, scoppierà in lacrime e abbandonerà lo studio dopo essere stata consolata da Gianni.

Marco lascia lo studio, Cinzia lo segue

Inoltre, il clima si ribalterà quando Gianni chiederà a Cinzia quando raggiungerà Marco a Milano. Lei risponde che non potrà farlo prima di fine maggio, e l’opinionista insinuerà che abbia tempo per venire in studio ma non per lui. Da lì partirà un nuovo scontro in studio e la situazione precipiterà quando, durante la messa in onda dell’esterna di Ciro, Marco si alzerà e affronterà Gemma accusandola.

Dopo un lungo botta e risposta, Marco se ne andrà via e Cinzia lo seguierà dietro le quinte. Nel frattempo, ci sarà un momento che nessuno si aspettava: Atlanta e Lanfranco, usciti insieme a febbraio, rientreranno nello studio di Uomini e Donne per aggiornare il pubblico sulla loro storia. Lanfranco prenderà la parola, racconterà come la relazione sia cresciuta lontano dalle telecamere e, davanti a tutti, consegnerà ad Atlanta un anello come simbolo della loro ufficializzazione. La dama accetterà commossa, sancendo una delle poche storie nate nel programma e proseguite con convinzione.