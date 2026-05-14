Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne, relative alla registrazione di mercoledì 13 maggio, arrivano come di consueto dalle indiscrezioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni e riguardano le puntate che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5. Una registrazione particolarmente intensa, in cui le dinamiche del trono over hanno dominato la scena, tra ritorni inaspettati, accuse e decisioni drastiche.

Il ritorno di Marco, cavalieri e dame lasciano lo studio

Al centro della registrazione c’è ancora una volta Cinzia Paolini, protagonista assoluta delle dinamiche recenti.

In studio rientra Marco Troiani, deciso a riconquistare la dama. Il confronto prende subito una piega intensa: Marco si mostra provato, arrivando a commuoversi davanti a tutti mentre confessa di essere ancora innamorato. Le sue parole non bastano però a convincere Cinzia, che evita risposte nette anche quando lui le propone di raggiungerlo a Salerno per ricominciare. Questo atteggiamento suscita reazioni forti: il parterre femminile, insieme agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, critica apertamente la dama per la sua indecisione. La situazione si infiamma ulteriormente quando Marco dichiara di essere disposto a passare sopra anche al rapporto tra Cinzia e Mario Lenti pur di stare con lei.

Un’affermazione che spiazza lo studio e provoca la dura replica di Lenti, che prende le distanze da un sentimento vissuto in modo così sofferto. In tutto questo, attraverso una storia Instagram, l'esperto di gossip ha fornito un dettaglio ulteriore su quanto accaduto nel corso delle ultime riprese di Uomini e Donne. Tutti i cavalieri e le dame del parterre over hanno lasciato lo studio poiché stanchi di Cinzia.

L’uscita di scena e la chiusura con Mario Lenti

Il momento più acceso arriva quando Cinzia, sopraffatta dalle tensioni, decide di lasciare lo studio annunciando l’intenzione di abbandonare il programma. Marco la segue immediatamente fuori per cercare di convincerla a tornare, e poco dopo i due rientrano, ma senza che la situazione trovi una vera svolta.

Rientrata al centro studio, Cinzia prova a chiarire con Mario Lenti chiedendogli apertamente cosa provi nei suoi confronti. La risposta però non arriva: lui sceglie di non esporsi, mantenendo un atteggiamento distante che viene sorprendentemente accolto con un applauso da parte del pubblico. Mario conclude così la sua esperienza nel programma senza ulteriori passi avanti, salutando e lasciando lo studio definitivamente. A chiudere la registrazione, momenti più leggeri con la presenza di Alessandro Rausa e Maria Teresa, una nuova sfilata femminile vinta da Gemma Galgani e lo spazio dedicato all’associazione animalista sostenuta dalla trasmissione.