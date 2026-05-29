Dopo le insistenti voci che si sono susseguite sul web riguardo a una profonda crisi con Cristiano Lo Zupone, Asmaa Baladi ha deciso di rompere il silenzio. L'ex dama, di origini marocchine, ha smentito categoricamente i rumor legati a una rottura, spiegando in esclusiva a Uomini e Donne Magazine i motivi reali dietro al suo momentaneo allontanamento dai social. Nessun addio all'orizzonte: la coppia nata nel 2024 all'interno del dating show di Canale 5 è più unita che mai e tra la gestione della famiglia allargata in Emilia-Romagna e la ricerca di una nuova casa, guarda al futuro con progetti solidi, inclusa l'idea di un matrimonio molto semplice.

La verità sul reset social e lo sfogo durante il Ramadan

Il gossip sulla presunta rottura era nato a seguito di una "pulizia" sul profilo Instagram dell'ex dama, che aveva archiviato gran parte delle foto, comprese quelle con il compagno. Asmaa ha voluto fare totale chiarezza sull'accaduto: "Niente! Io e Cristiano stiamo insieme. Non c'è stata nessuna crisi e nessuna rottura".

La decisione di staccare la spina dal web è nata dal bisogno di prendersi una pausa dalle pressioni della rete, diventate difficili da gestire: "Se pubblichi qualcosa, la gente parla; se non lo fai, parla lo stesso. Anche amici e parenti strettissimi, hanno creduto che io e Cristiano ci fossimo lasciati perché lo hanno letto su pagine di gossip in giro per il web".

A pesare sulla scelta è stato anche un brutto episodio legato a una follower, che ha usato una sua foto privata per giudicare la sua famiglia e la sua religione su un gruppo online. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, spingendola al silenzio in un momento speciale: "Ero stanca di stare dietro ad alcuni commenti di gente che si veniva a sfogare con me. Così quando è iniziato il Ramadan, ho scelto di allontanarmi dai social".

La nuova quotidianità: la maternità e il lavoro di Cristiano

Oggi Asmaa vive in Emilia-Romagna e si dedica interamente alla sua famiglia e al piccolo Luay, nato nove mesi fa (mentre il primogenito Fares ha 13 anni). Una scelta vissuta con totale serenità: "Il lavoro mi manca per una questione di indipendenza e soddisfazione personale, ma io sono una donna molto casalinga.

Adoro prendermi cura della casa, della famiglia". Per quanto riguarda il rientro al lavoro, l'ex dama ha le idee chiare: "Luay è molto legato a me ed è difficile affidarlo a qualcun altro. Da settembre andrà al nido e vedremo come va... so già che mi mancherà avere tutto sotto controllo in casa".

Ci sono ottime novità anche sul fronte professionale per Cristiano: dopo aver lavorato a lungo lontano dall'Emilia-Romagna, da un po' di tempo ha trovato un impiego importante a soli 7 minuti da casa, permettendo alla coppia di viversi la quotidianità con molta più stabilità e meno discussioni telefoniche dovute alla distanza.

Caccia a una casa più grande (con bagno "privato")

Con una famiglia allargata e quattro persone in casa, gli spazi iniziano a farsi stretti.

Il progetto prioritario di Asmaa e Cristiano in questo momento è proprio il cambio di residenza: "Ci serve più spazio, qui ormai è un po' affollato e io ho bisogno di riprendermi i miei spazi. Ho dovuto sacrificarmi un pochino vivendo con tre maschi, e rivoglio un bagno tutto mio e con postazione beauty!". Sul fronte di un ulteriore allargamento della famiglia, Asmaa non pone limiti al destino ma preferisce fare un passo alla volta: "Fosse per Cristiano dovremmo fare una squadra di calcio. Mi piacerebbe far crescere Luay con un fratello vicino a lui di età, ma la casa adesso ha la priorità assoluta".

Il retroscena sulle amicizie perse e il sogno di un matrimonio "veloce"

La maternità e la vita di coppia hanno portato Asmaa a fare una selezione naturale anche tra le persone circostanti, scoprendo alcuni "rami secchi" da tagliare, specialmente durante la gravidanza: "Molte persone sono sparite, non hanno capito che una donna che aspetta un bambino o che è diventata madre da poco, spesso non ha il tempo per mandare un messaggio, fare una telefonata, uscire...

Gli opportunisti si sono rivelati, ma meglio così".

E il matrimonio? Anche se la priorità attuale resta la ricerca dell'appartamento, l'ex dama non esclude affatto le nozze con Cristiano, ma rifiuta l'idea di grandi cerimonie sfarzose: "Non escludo di andare un giorno in Comune e sposarci senza festeggiamenti in pompa magna. Due firme e via... Una firma veloce in comune può bastare. Siamo già una famiglia". Niente feste in grande, dunque, ma l'idea di celebrare l'amore in modo intimo: "Fare una festa per invitare tante persone, la maggior parte delle quali in questi ultimi anni non sono state presenti nelle nostre vite, non ha senso. A questo punto meglio un pranzo o una cena fuori con la famiglia e qualche amico più stretto".

Il percorso a U&D: un amore nato per durare

Il percorso di Asmaa e Cristiano all'interno del parterre del Trono Over ha appassionato migliaia di spettatori, e le piccole frizioni quotidiane non spaventano affatto la coppia, consapevole della solidità del proprio sentimento: "Non mi nascondo dietro un dito, bisticciamo come accade a tutte le coppie ma non per questo ogni volta che succede andiamo in crisi e mettiamo in discussione la nostra storia. Abbiamo un figlio insieme, stiamo per cambiare casa, abbiamo tanti progetti. Una famiglia non crolla di certo per una litigata". I dubbi del web sono serviti solo a confermare quanto il loro legame, nato sotto i riflettori di Canale 5, sia diventato solido e concreto nella vita reale.

Il confronto: due maternità vissute in modi opposti

Per Asmaa, l'arrivo del piccolo Luay ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, affrontata con una maturità e una consapevolezza ben diverse rispetto al passato. L'ex dama ha infatti confidato il netto contrasto con la nascita del suo primogenito Fares, arrivato in un momento della vita decisamente più frenetico: "All'epoca sono tornata quasi subito al lavoro. Io e il mio ex eravamo giovani e dovevamo entrambi darci da fare per mantenere la famiglia". Un ricordo agrodolce, segnato dal sacrificio: "Ricordo che mi mancava tantissimo non poter stare con mio figlio quanto avrei voluto". Oggi, la solidità del rapporto con Cristiano e una situazione di vita più stabile le stanno permettendo di riscattarsi e di vivere questa seconda dolce attesa e maternità sotto un'altra luce: "Sono sempre stata una grande lavoratrice...

Mi sto godendo questa maternità con calma".

Il retroscena: la sfida dell'amore a distanza prima della svolta

Dietro la solidità che Asmaa e Cristiano mostrano oggi, c'è stato un periodo iniziale tutt'altro che semplice, segnato dai sacrifici della lontananza. Subito dopo la scelta a Uomini e Donne, infatti, i due hanno dovuto fare i conti con la realtà del quotidiano e, soprattutto, con gli impegni professionali di lui. Per diverso tempo, Cristiano ha lavorato molto lontano dall'Emilia-Romagna, la regione dove Asmaa vive e ha radicato la sua vita. Gestire una storia appena nata, una gravidanza e poi un neonato con i chilometri di mezzo è stata la vera prova del nove per la coppia del Trono Over.

Una sfida che oggi è finalmente un capitolo chiuso: da qualche tempo Cristiano ha trovato un impiego importante a soli 7 minuti da casa. Questa svolta logistica ha letteralmente rivoluzionato i loro equilibri, azzerando le vecchie tensioni telefoniche e trasformando quella che era una bellissima promessa televisiva in una convivenza solida e finalmente vissuta giorno dopo giorno.