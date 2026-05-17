Mentre il pubblico di Uomini e Donne attende con ansia la messa in onda delle prossime puntate, le ultime anticipazioni sulle registrazioni hanno lanciato la bomba: Ciro ha fatto la sua scelta e la fortunata è proprio Elisa Leonardi, che ha avuto la meglio sulla rivale Martina Calabrò.

Il colpo di scena, però, sta nelle parole della corteggiatrice siciliana rilasciate al Magazine ufficiale del programma proprio pochi giorni prima della registrazione decisiva: "È testardo, si chiude nelle sue convinzioni". La ventitreenne catanese, fisioterapista specializzanda nell'ambito sportivo, si è raccontata a cuore aperto senza sapere che di lì a poco sarebbe uscita dallo studio sotto la pioggia di petali rossi, rivelando anche passati dolori che l'hanno profondamente segnata.

Il dolore per il nonno e la crescita personale

"La malattia e la perdita di mio nonno sono state esperienze che mi hanno profondamente segnata. Ho lottato al suo fianco, mi sono messa in prima fila per aiutarlo e supportarlo, e questo mi ha insegnato cosa significa davvero lottare per vivere. Vedere soffrire una persona a cui tieni così tanto mi ha responsabilizzato, mi ha fatta crescere e mi ha fatto capire quanto siano preziosi il tempo, l'amore e le persone che abbiamo accanto".

Un dolore trasformatosi in forza e determinazione, che oggi ha spinto Elisa a pretendere il massimo da se stessa, anche se ammette le sue fragilità più nascoste legate alla vita di tutti i giorni e al percorso nel dating show di Maria De Filippi: "Mi fa paura non sentirmi abbastanza e perdere il controllo.

Sono molto esigente con me stessa e quando tengo a qualcosa do sempre il massimo".

Cosa le piace (e cosa no) di Ciro: 'Si chiude nelle sue convinzioni'

Impossibile non parlare del suo legame con il tronista Ciro, un percorso fatto di attrazione immediata ma anche di forti scontri caratteriali. Elisa ha analizzato senza filtri i pregi e i difetti del ragazzo che, stando agli ultimi spoiler, è diventato a tutti gli effetti il suo fidanzato:

"Di Ciro mi piace che siamo molto simili: impulsivi, diretti e sicuri di quello che vogliamo. Con lui tutto è forte, immediato, senza filtri e questo mi prende tantissimo. La prima cosa che ho notato è, ovviamente, il suo aspetto: alto, moro, con quegli occhi furbi che ti sfidano e ti stuzzicano allo stesso tempo, proprio il mio prototipo.

Quello che non mi piace? A volte è un po' testardo e fatica a vedere altri punti di vista chiudendosi nelle sue convinzioni. Questa cosa mi condiziona, perché quando litigo ho bisogno di confronti, non di muri dall'altra parte, in quanto per me litigare è un momento di crescita di coppia".

Il sogno tra 10 anni: una famiglia dove si fa festa

Nonostante le difficoltà vissute nel percorso in studio prima della scelta, Elisa ha le idee chiarissime su come immagina il suo futuro a lungo termine. Tra dieci anni si vede realizzata sia sul piano professionale, nel mondo dello sport che tanto ama, sia su quello affettivo, sognando di replicare il calore della sua casa d'origine:

"Mi vedo realizzata nel mio lavoro, con una carriera solida nel mondo sportivo che amo e con la possibilità di continuare a crescere, imparare e mettermi sempre in gioco...

Allo stesso tempo sogno una famiglia felice, piena di amore e risate, proprio come quella in cui sono cresciuta: una casa dove si fa sempre festa, si condividono momenti speciali e si cresce insieme. Vorrei costruire una relazione forte con la persona giusta accanto e avere dei bambini che riempiano le nostre giornate. Insomma, voglio una vita piena di amore, gioia e momenti veri".

L'uomo ideale e l'ispirazione nel parterre Over

L'intervista si chiude con due divertenti e inaspettate confessioni. Se deve pensare a un prototipo di uomo ideale nel mondo dello spettacolo, Elisa non ha dubbi: "Se devo fare un nome, direi Stefano De Martino. Mi piacciono gli uomini sicuri di sé, con carattere, ma anche ironici e leggeri".

Mentre, guardando al parterre Over di Uomini e Donne, la sua preferenza e la sua totale stima vanno a una dama in particolare: "Ammiro molto Rosanna Siino. Ha un carattere forte, è sempre sincera e non ha paura di dire quello che pensa. Mi ispira perché sa farsi rispettare senza scendere a compromessi e riesce a rimanere sempre autentica e sicura di sé in ogni situazione, qualità che per me sono un vero esempio da seguire".

Chi è Elisa Leonardi: le origini e la vita prima di 'Uomini e Donne'

Elisa Leonardi è una delle protagoniste più amate e seguite dell'attuale stagione del dating show di Maria De Filippi. Di origini siciliane, la ventitreenne vive e lavora a Catania, dove esercita la professione di fisioterapista ed è attualmente specializzanda nell'ambito sportivo.

Il suo legame con la terra d'origine e con la propria famiglia è da sempre uno dei pilastri della sua vita, un porto sicuro che l'ha aiutata ad affrontare con maturità e determinazione sia i momenti più complessi del suo passato privato, sia le dinamiche e le forti pressioni dello studio televisivo di Canale 5.

Arrivata nel programma per corteggiare Ciro, Elisa ha vissuto un percorso intenso e ricco di colpi di scena, costellato da una accesissima rivalità in studio con l'altra corteggiatrice, Martina Calabrò. Una sfida a due che si è conclusa proprio pochissimi giorni fa quando, durante l'ultima registrazione ufficiale del trono, Ciro ha deciso di seguire il cuore e di sceglierla, coronando così la loro travagliata ma appassionante storia d'amore.