Le prossime puntate di Uomini e Donne, il dating show pomeridiano in onda su Canale 5, si preannunciano intense e ricche di forti emozioni. Attraverso le sue ultime dichiarazioni ufficiali, Martina Calabrò ha aperto il suo cuore su Ciro, ma i telespettatori scopriranno presto che la ragazza non sarà la sua scelta e dovrà affrontare una forte delusione in studio. Nel corso della sua intervista rilasciata al Magazine ufficiale, arrivata proprio a ridosso della scelta finale, la ventiseienne romana ha svelato un doloroso dramma privato legato alla sua famiglia, spiegando come la sofferenza l'abbia cambiata profondamente negli ultimi due anni.

La confessione di Martina: il dolore per la malattia dei genitori

La corteggiatrice romana ha deciso di mettere a nudo le proprie fragilità, parlando del periodo più buio della sua vita. Martina ha spiegato che la situazione familiare è stata molto difficile da gestire: "Le malattie di entrambi i miei genitori, che ci troviamo ad affrontare da due anni. Io e le mie sorelle siamo state molto male quando l'abbiamo saputo, ma allo stesso tempo abbiamo cercato di dare loro forza e coraggio. Siamo state il loro punto di riferimento".

Questo grandissimo dolore, tuttavia, le ha dato una nuova maturità: "Questi episodi mi hanno portato a vedere la vita con occhi diversi, a godermi ancora di più ogni momento insieme, a dire anche un semplice ti voglio bene, che prima davo per scontato".

Il percorso in studio: l'attrazione per Ciro e il sogno di una famiglia

Il focus, si è spostato poi sulle dinamiche del trono classico e sulle reali aspettative della ventiseienne all'interno del programma di Maria De Filippi. Nel descrivere Ciro, la corteggiatrice non ha nascosto il suo forte interesse: "È un bellissimo ragazzo, non saprei dire cosa non mi piace esteticamente di lui. Caratterialmente è una persona che ritengo molto matura per l'età che ha, è tanto affettuoso come lo sono io, si vede che è una persona romantica". Anche se ha aggiunto un piccolo difetto: "È un po' permaloso!". Il vero sogno nel cassetto di Martina resta quello di trovare un amore vero, prendendo come modello una nota coppia del programma: "Sogno una storia semplice e genuina come quella di Clarissa e Federico".

Chi è Martina: il lavoro, le passioni e il profondo legame con i nonni

Oltre al percorso intrapreso nel dating show di Canale 5, l'intervista ha permesso di scoprire qualcosa in più sulla quotidianità della corteggiatrice romana. Martina ha 26 anni, vive a Roma con la madre e la sorella minore dopo la separazione dei genitori, e lavora come addetta alle vendite all'interno di un negozio di telefonia mobile. La sua è una vita dinamica e piena, divisa quotidianamente tra gli impegni lavorativi, le sessioni in palestra e il tempo da trascorrere insieme alle amiche.

Nel corso del suo racconto, la ragazza ha lasciato spazio anche a un desiderio molto dolce e intimo, legato alla propria famiglia: ha confessato che le piacerebbe moltissimo avere i suoi nonni più vicini a lei, così da poter accorciare le distanze e trascorrere molto più tempo in loro compagnia.

La delusione finale: Ciro ha preso una decisione diversa

L'articolo si chiude con il bilancio di questa esperienza televisiva e i risvolti futuri. Martina ha speso bellissime parole per il percorso a Uomini e Donne: "Una delle cose più belle di questa esperienza è aver conosciuto delle persone fantastiche, che lavorano dietro questo programma con tanta dedizione e amore verso ognuno di noi". Tuttavia, per la corteggiatrice romana è arrivata una brutta battuta d'arresto: le ultime anticipazioni svelano infatti che la scelta è stata registrata nei giorni scorsi presso gli studi Elios. Ciro ha preso una decisione totalmente diversa e ha scelto l'altra corteggiatrice, Elisa Leonardi, non uscendo quindi dallo studio con Martina.

I fan vedranno in onda, nelle prossime puntate, la forte delusione della ragazza romana, costretta a veder sfumare la possibilità di costruire con Ciro quella stabilità familiare che cerca da tempo.

Uomini e Donne, dove rivedere la puntata e le clip esclusive

Per chi volesse seguire l'evoluzione del Trono Classico fino al momento della scelta di Ciro, le puntate di Uomini e Donne vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Inoltre, è possibile rivedere l'intero percorso dei protagonisti in streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity o sul sito ufficiale di Witty TV. Su quest'ultimo portale, curato dalla Fascino, sono disponibili anche numerosi contenuti extra, clip inedite del dietro le quinte e i commenti a caldo delle corteggiatrici subito dopo le registrazioni negli studi Elios.