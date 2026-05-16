Mentre i riflettori di questa edizione di Uomini e Donne si avviano verso il gran finale, il cavaliere Nicola Procchieschi ha deciso di raccontarsi senza filtri. Dietro l'immagine dell'uomo sicuro di sé si cela una storia di drastici cambiamenti e la ricerca di una libertà conquistata a caro prezzo.

In un'intervista intima al magazine ufficiale del programma, Nicola ha confessato il momento buio che lo ha spinto a stravolgere la sua vita: "Dopo essermi laureato in Economia e Commercio mi sono trasferito a Milano per cercare lavoro nell'ambito commerciale.

Dopo 20 anni però ero in una situazione di forte stress, la mia salute mi ha presentato il conto. E così ho deciso di trasferirmi a Tenerife".

Il retroscena su Elisabetta Gigante: 'Uscivamo insieme da ragazzi'

Una delle sorprese più grandi emerse durante il programma riguarda il legame passato con la dama Elisabetta Gigante, con cui Nicola condivide radici profonde all'Isola d'Elba:

"Elisabetta è sempre stata un peperino. Non eravamo a scuola insieme ma frequentavamo la stessa compagnia. È stata davvero una grandissima sorpresa ritrovarla dopo tanti anni nello studio di Uomini e Donne". Nonostante i trascorsi giovanili, il cavaliere ha voluto chiarire la natura del loro rapporto, spegnendo sul nascere ogni pettegolezzo: "Sia da parte sua che dalla mia, non c'è mai stato un interesse che andasse oltre l'amicizia, non so neanche perché.

Mi sento un amico su cui può contare".

La verità sui tradimenti: 'Le corna sono come le scarpe'

Nicola non si è tirato indietro nemmeno davanti alle domande più spinose riguardanti la sua vita sentimentale e il passato amoroso. Citando un pilastro della cultura italiana, ha espresso la sua personale e netta visione sulla fedeltà:

"Il grande Totò diceva: 'Le corna sono come le scarpe, anche la persona più povera, almeno un paio ne ha'. Sono convinto che il tradimento sia soprattutto una mancanza di rispetto e lealtà. Ho imparato a chiudere sempre una porta prima di aprirne un'altra".

Il cavaliere ha confessato di aver avuto due lunghe convivenze, una di 8 e una di 13 anni, ma di non essere mai stato pronto per avere dei figli, una consapevolezza che oggi, a 56 anni, lo porta a guardare all'amore con occhi diversi.

La donna dei sogni e il messaggio finale

Oggi che vive tra Tenerife e Roma, Nicola ha le idee chiarissime su ciò che cerca in una compagna, prendendo come punto di riferimento un'icona del cinema: "Monica Vitti, oltre a essere una bellissima donna, bionda con i capelli lunghi come piace a me, era ironica, intelligentissima e sempre lontana dal gossip".

Lanciando un messaggio di speranza perfetto per il pubblico dei social, il cavaliere ha concluso la sua confessione con una vera e propria filosofia di vita: "Non è mai troppo tardi. E lo dice uno che ha cambiato completamente vita a 53 anni: c'è sempre tempo per tutto, per rimettersi in gioco, realizzare i propri sogni e, con un po' di fortuna, trovare l'amore".

Il faro nella nebbia: il dolore per il padre e il legame con la sorella

Dietro la scelta di mollare tutto e trasferirsi alle Canarie c'è anche una dolorosa realtà familiare. Nicola ha ricordato con grande commozione le sue radici, soffermandosi sulla figura del padre scomparso e sul loro rapporto:

"Babbo lavorava in un albergo, era una persona silenziosa e riflessiva e devo ammettere che a volte mi metteva un po' di soggezione. Capitava a volte di essere in disaccordo e lui, uomo di poche parole, usava il classico adagio: 'Un giorno capirai'. A distanza di anni, ora che non c'è più, so che non aveva torto".

In questo percorso di rinascita, un ruolo fondamentale lo ha avuto sua sorella Elisabetta, definita come la persona più importante della sua vita: "È il mio faro nella nebbia.

Forse l'unica persona che riesce a capire i miei momenti di tormento. Ringrazio mia sorella che si è presa carico da sola della nostra mamma, ormai anziana. Mi ha fatto un grande regalo".

Il naufragio lampo con Giada: addio dopo soli tre giorni

All'interno del programma, la frequentazione più importante ed esclusiva per Nicola è stata senza dubbio quella con Giada. Dopo un durissimo scontro al centro dello studio e diversi passi indietro che avevano tenuto il pubblico con il fiato sospeso, i due sembravano aver trovato la quadra, tanto da decidere di lasciare insieme la trasmissione per viversi nel quotidiano. Tuttavia, l'idillio fuori dalle telecamere si è trasformato in un vero e proprio record negativo: la relazione è naufragata quasi subito, durando appena tre giorni dall'uscita dal programma. Una rottura flash che spiega perfettamente l'amarezza del cavaliere e la sua ritrovata consapevolezza sul fatto che, a 56 anni, trovare l'anima gemella richieda molta selettività.