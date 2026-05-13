Il giorno seguente la registrazione di Uomini e Donne riguardante la scelta di Ciro Solimeno, l'esperto Lorenzo Pugnaloni ha riferito un retroscena riguardante le due corteggiatrici. Scendendo nel dettaglio, pare che Martina Calabrò non abbia affatto preso bene di non essere lei la scelta al punto che avrebbe iniziato ad inveire contro tutte le amiche di Elisa Leonardi.

Il retroscena di Pugnaloni

Martedì 12 maggio, negli studi Elios è stata registrata la puntata riguardante la scelta di Ciro Solimeno. Nonostante il percorso in salita con Elisa, il tronista ha deciso di lasciare il dating show proprio con lei.

Stando a quanto riportato dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, Martina Calabrò non avrebbe affatto digerito il rifiuto da parte di Ciro al punto che è stata avvistata mentre urlava contro tutte le amiche della "rivale". Ma non è tutto perché per calmare gli animi, pare che sia dovuta intervenire la sicurezza.

In precedente invece era stato detto che Martina era solamente apparsa dispiaciuta per non essere stata scelta da Ciro, ma che si era comunque congratulata con il tronista.

La reazione degli utenti del web

Sul web non sono mancate le reazioni di chi ha seguito il percorso di Ciro Solimeno a U&D. Un utente ha sostenuto di aver sempre pensato che la scelta fosse Elisa: "Sinceramente se Ciro non sceglieva Elisa sarebbe stato il mio primo errore nella storia del programma.

Non poteva mai succedere per quello che ho visto". Un altro ha affermato: "Trovo che Ciro abbia solo preso in giro Martina altrimenti non si spiega questa scelta". Un altro utente ha aggiunto: "Tanto Elisa a breve entrerà a far parte della stessa agenzia di Ciro. Quindi più che una scelta di cuore, è solo ed esclusivamente business". Un utente ha commentato: "Secondo me questi due non arrivano neanche a fare l'intervista a Verissimo". Un altro utente ha criticato il tronista: "Indipendentemente da chi ha scelto, menomale che si è tolto dal programma". Tra gli utenti c'è chi si è rivolta a Martina: "Hai scansato un fosso tesoro" e chi invece ha ammesso di esserci rimasta male: "Sono molto delusa da questa scelta".