Mentre questa edizione di Uomini e Donne si avvia verso le battute finali, Sabrina Zago ha deciso di gettare la maschera della "donna perfetta". In un’intervista intima rilasciata al magazine ufficiale del programma, la dama ha svelato un rapporto doloroso con la propria immagine, confessando una verità che ha lasciato i fan senza parole: "Mi guardo pochissimo allo specchio perché non mi vedo più bella come prima. Le gambe e le braccia non sono più toniche, le braccia sono troppo magre, sono troppo magra in generale e questo un po' mi avvilisce e mi porta a prendermi poca cura di me".

Un malessere interiore che sembra essersi accentuato dopo l'ultima "batosta" sentimentale ricevuta dal cavaliere Davide, con il quale i progetti erano ormai diventati importanti.

Il sogno dell'Isola d'Elba e la rottura improvvisa con Davide

Sabrina non ha nascosto l’amarezza per la conclusione della storia con Davide, rivelando che i due avevano già iniziato a pianificare l'estate insieme. "A giugno avevamo deciso di andare all'Isola d'Elba per girarla in moto", ha raccontato la dama. Quella che sembrava la base per una splendida relazione si è però interrotta bruscamente per decisione di lui: "Non me l'aspettavo, per me le cose stavano andando bene".

Il retroscena sull'intimità: 'Non si è lasciato andare'

Entrando nei dettagli più privati, Sabrina ha confessato un certo rammarico per la mancanza di trasporto da parte del cavaliere. Ha ricordato, in particolare, una serata organizzata in camera sua con un'atmosfera romantica e la musica di Vasco Rossi in sottofondo:

"Non si è lasciato andare neanche nell'intimità. Volevo semplicemente un attimo di serenità, ridere e magari anche piangere insieme. Lasciarsi andare alle emozioni e non per forza finire a letto insieme".

Secondo la dama, Davide non sarebbe riuscito ad aprirsi e a mostrare il suo lato più sensibile, impedendo alla "favola" di iniziare davvero.

Il rapporto con la bellezza: 'Non mi vedo più bella come prima'

Nonostante sia considerata una delle donne più affascinanti del parterre, Sabrina ha confessato di avere un rapporto conflittuale con la propria immagine:

"Mi guardo pochissimo allo specchio perché non mi vedo più bella come prima. Non mi dà fastidio la ruga che fa parte del tempo che passa, ma il corpo: le gambe e le braccia non sono più toniche. Mi avvilisce e mi porta a prendermi poca cura di me".

Il sogno di una vita: 'Se avessi potuto studiare sarei diventata un medico'

Recentemente Sabrina ha cambiato vita professionale, passando dal settore immobiliare alla ristorazione, dove lavora come direttrice di sala. È proprio questo spirito altruistico che le fa nutrire un grande rimpianto: "Se avessi potuto studiare, probabilmente sarei diventata un medico, o comunque un'operatrice sanitaria".

Sabrina ha spiegato di essere nata in una famiglia numerosa della provincia, dove la necessità di lavorare per "portare il pane a casa" ha avuto la precedenza sugli studi.

La paura del futuro

Oggi, Sabrina guarda al futuro con una consapevolezza diversa. Se l'invecchiamento estetico la preoccupa, la sua paura più grande è la sofferenza fisica piuttosto che la fine della vita. Sulla morte, infatti, ha una visione serena: "Non ho più paura della morte da quando ho perso mio marito, perché quando succederà lo riabbraccerò".

Una confessione potente che mostra il lato più umano e sensibile di una delle protagoniste più seguite del dating show di Maria De Filippi, mentre ci si avvicina al gran finale di stagione.

Dalla favola spezzata al Trono Over: la nuova vita di Sabrina dopo il lutto

Nata nel 1968 a Reggio Emilia, Sabrina Zago è diventata in breve tempo un volto amatissimo del Trono Over. La sua vita è stata segnata da un lungo matrimonio finito nel modo più doloroso con la scomparsa del marito, avvenuta solo pochi anni fa. Un evento che ha stravolto il suo mondo e la sua percezione del futuro, lasciandole un vuoto immenso. Madre di Valeria, Sabrina ha portato nel programma il peso di questa perdita, spiegando come il dolore l'abbia resa più fragile ma anche più consapevole. Proprio questa ferita recente spiega la sua costante ricerca di quella "favola" che ha vissuto in passato e che oggi, nonostante le batoste sentimentali, spera ancora di ritrovare.