La serata televisiva del 25 maggio ha visto il programma ‘Ulisse – Il Piacere della Scoperta’ affermarsi come il più seguito in prima serata. La trasmissione di Rai1, sapientemente condotta da Alberto Angela, ha conquistato un notevole 16,9% di share, coinvolgendo un’ampia platea di 2.504.000 telespettatori. Questo eccellente risultato ha permesso a ‘Ulisse’ di superare la concorrenza diretta, confermandosi come uno dei programmi di divulgazione scientifica e culturale più apprezzati dal pubblico italiano e posizionandosi al vertice degli ascolti tv della serata, davanti a ‘I Cesaroni’.

La sfida in prima serata: i principali competitor

Nella stessa fascia oraria, su Canale 5, la serie ‘I Cesaroni – Il Ritorno’ si è posizionata al secondo posto tra i programmi più visti, radunando 2.305.000 telespettatori e ottenendo il 14,2% di share. A seguire, Rete 4 ha proposto il programma di approfondimento ‘Quarta Repubblica’, che ha totalizzato 916.000 telespettatori e un 7,9% di share. Su Italia 1, il film d’azione ‘Attacco al potere – Paris Has Fallen’ ha intrattenuto 885.000 persone, pari al 6,9% di share. Rai2 ha mandato in onda il thriller ‘The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio’, che ha raggiunto 845.000 telespettatori e il 5,6%. Su La7, il talk show ‘La Torre di Babele’ ha registrato 881.000 telespettatori e il 5% di share.

Il Nove ha proposto il format culinario ‘Little Big Italy’, seguito da 589.000 spettatori (3,6%), mentre su Tv8 l’appuntamento con ‘GialappaShow – Best Of’ ha raccolto 518.000 telespettatori (3,7%). Infine, Rai3 ha trasmesso il programma ‘Newsroom’, che è stato visto da 397.000 persone, pari al 2,9% di share.

L'agguerrita fascia dell'access prime time

Particolarmente intensa è stata anche la competizione nella fascia dell’access prime time. Qui, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha dimostrato una notevole capacità di attrarre pubblico, conquistando ben 4.823.000 telespettatori e raggiungendo un impressionante 24,8% di share. Sul fronte Rai1, il breve approfondimento ‘Cinque Minuti’ ha registrato 3.594.000 telespettatori e il 20,1%, mentre il popolare game show ‘Affari Tuoi’ ha coinvolto 4.558.000 spettatori, pari al 23,4% di share.

Questi dati sottolineano la forte competizione e l’elevato interesse del pubblico per i programmi che precedono la prima serata, con format storici che continuano a ottenere risultati significativi in termini di ascolti e fidelizzazione.