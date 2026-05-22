La serata televisiva di giovedì 21 maggio ha visto Rai1 primeggiare nel prime time con il film ‘Un futuro aprile’, che ha raccolto 2.219.000 spettatori e uno share del 14,4%. Al secondo posto si è classificata Canale 5 con la serie turca ‘Forbidden Fruit’, seguita da 1.973.000 spettatori e il 14,3% di share. Il podio è stato completato da Rai2 con ‘Ore 14 Sera’, che ha totalizzato 1.141.000 spettatori e il 9% di share.

Ascolti della prima serata: il panorama completo

Tra le altre emittenti, Italia1 ha proposto il debutto di ‘Sarabanda Celebrity’, condotto da Enrico Papi, che ha interessato 937.000 spettatori (6,9%).

Su La7, ‘Piazzapulita’ ha raggiunto 890.000 spettatori (7%). Rai3 con ‘Splendida Appendice’ ha registrato 877.000 spettatori (5,9%). Retequattro ha visto ‘Dritto e Rovescio’ seguito da 787.000 persone (6,5%). Sul Nove, ‘Comedy Match’ ha ottenuto 704.000 spettatori (4,4%), mentre su Tv8 il film ‘Spectre’ è stato visto da 368.000 spettatori (2,6%).

La competizione nell'access prime time

Nella fascia dell’access prime time, la competizione è stata particolarmente accesa. Su Rai1, ‘Cinque Minuti’ ha interessato 3.632.000 spettatori (20,5% di share), mentre ‘Affari Tuoi’ ha raggiunto 4.566.000 spettatori con il 24% di share. Canale 5 ha risposto con ‘La Ruota della Fortuna’, condotta da Gerry Scotti, che ha ottenuto 4.654.000 spettatori (24,4% di share), confermando un testa a testa avvincente tra le due reti.

Bilancio della serata televisiva

La serata del 21 maggio ha evidenziato la solidità dei programmi di punta e la varietà dell’offerta televisiva. Il successo di ‘Un futuro aprile’ su Rai1 e la buona performance di ‘Forbidden Fruit’ su Canale 5 confermano l’interesse del pubblico per generi diversi. I debutti e le presenze consolidate nei palinsesti contribuiscono a mantenere alta la competizione nel panorama televisivo nazionale, offrendo un’ampia scelta agli spettatori.