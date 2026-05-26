Nella seconda puntata della nuova serie televisiva spagnola Un nuovo inizio ambientata negli anni ’60, e che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 2 giugno 2026 sempre in prima serata, Manuel (Unax Ugalde) finirà dietro le sbarre del carcere per l’uccisione di LIanos.

Nicolas sparisce, Alonso propone un’alleanza a Maria

Manuel si accorgerà del cambio di atteggiamento di Maria (Megan Montaner), rimasta sconvolta da ciò che è accaduto nel bosco. Intanto, Ramon sospetterà che il suo matrimonio con Justa non possa durare, a seguito di un loro litigio.

Successivamente, ci sarà la sparizione di Nicolas, e il ritrovamento del corpo senza vita di LIanos.

Il giorno del funerale, Alonso accuserà Manuel, facendolo arrestare con l’accusa di aver ucciso suo fratello.

Sempre a proposito di Alonso, proporrà a Maria di allearsi con lui per ottenere giustizia.

Trama della serie: Maria costretta a sposarsi

Dopo la morte del padre, María Rodríguez, una giovane donna andalusa e molto coraggiosa, sarà costretta a sposare Manuel Cervantes, un ricco proprietario terriero, arrivato in paese proprio con l’obiettivo di trovare una moglie. Maria dovrà rinunciare a partire in Germania con il fidanzato José Aguilar (Carlos Serrano) e a realizzare i suoi sogni, per garantire un futuro sereno alla sua famiglia alle prese con delle gravi difficoltà economiche. A seguito della partenza del suo amato in cerca di un lavoro, Maria perderà ogni speranza di rivederlo, poiché scomparirà improvvisamente nel nulla.

Il giorno del matrimonio combinato, emergerà che Manuel è il tormentato e misterioso nipote dell’anziano Ramon Cervantes (Juanjo Puigcorbé), colui che Maria inizialmente crederà di dover sposare.

Dopo essersi sposata con Manuel, quindi per salvare i suoi cari dalla rovina e per non aver avuto alternative, Maria si renderà conto di non essere vista di buon occhio dagli abitanti de La Mancha. Inoltre, la fanciulla capirà di aver commesso uno sbaglio a sposarsi, poiché Manuel si rivelerà essere un uomo molto freddo. Successivamente, si assisterà al ritorno di José, l’ex fidanzato di Maria, che sin da subito farà capire di nascondere qualcosa.