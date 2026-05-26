Le anticipazioni della seconda puntata di Un nuovo inizio in programma martedì 2 giugno su Canale 5 rivelano che la guardia civile arresterà Manuel con l'accusa di aver posto fine alla vita di Llanos, la sua prima moglie. Nicolas, invece, farà perdere le proprie tracce, suscitando la preoccupazione generale.

Nicolas fa perdere le proprie tracce

Maria (Megan Montaner) apparirà segnata da quanto accaduto nel bosco anche se non avrà intenzione di lasciarsi vincere dalla paura. Manuel cercherà di aiutare la protagonista a superare il momento di grande fragilità.

Intanto, Ramon metterà in dubbio la solidità del matrimonio tra suo nipote e Maria per colpa delle intromissioni di Justa. Allo stesso tempo, i problemi con le lavoratrici giornaliere diventeranno sempre più frequenti, creando tensioni alla tenuta. La situazione diventerà sempre più complessa quando Nicolas farà perdere le proprie tracce, facendo emergere dal fiume ombre capaci di distruggere qualunque certezza.

Il nipote di Ramon viene arrestato con l'accusa di aver ucciso Llanos

Le anticipazioni del secondo appuntamento di Un nuovo inizio rivelano che la Guardia civile recupererà il corpo senza vita di Llanos, suscitando malumori in paese. Durante il funerale, Alonso accuserà Manuel di aver posto fine alla vita di sua moglie.

Il nipote di Ramon verrà portato in galera mentre Alonso chiederà a Maria di stringere un'alleanza per ottenere giustizia. L'uomo vorrà accusare i Cervantes di aver tradito sua sorella.

Maria si è legata a Manuel in un matrimonio per procura

Nel frattempo, nella prima puntata di Un nuovo inizio andata in onda a fine maggio su Canale 5, in un piccolo paese della provincia dell'Almeria è arrivato Ramon, un ricco possidente con l'intenzione di prendere moglie. Maria, primogenita di una famiglia che vive di sacrifici ha accettato di rinunciare ai propri sentimenti per il fidanzato partito per la Germania. La donna ha scoperto che il matrimonio è per procura e l'uomo a cui si è legata è in realtà Manuel, il nipote di Ramon.

Il pubblico ha scoperto dell'esistenza di un bambino ed una moglie scomparsa nel nulla. Maria ha iniziato a conoscere le varie persone che popolano la nuova casa grazie all'aiuto di Justa. La protagonista ha avuto uno scontro con l'ostilità dei lavoranti ed ha scoperto alcuni particolari sulla prima moglie di Manuel.

Un nuovo inizio vede il ritorno di Megan Montaner sui teleschermi italiani. L'attrice spagnola era diventata famosa in Italia per aver interpretato il ruolo di Pepa ne Il Segreto, storica soap opera di successo dei teleschermi di Canale 5. La donna ha dichiarato in merito al suo nuovo personaggio (Maria): "E' il motore che cerca di cambiare la realtà di chi le sta attorno anche a costo del proprio dolore."