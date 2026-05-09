Mediaset ha annunciato l'arrivo di una nuova serie tv in onda su Canale 5 dal titolo Un nuovo inizio. Nel cast c'è Megan Montaner nonché l'amata Pepa de Il Segreto: Maria è una donna forte e coraggiosa che dopo la morte del padre decide di accudire la madre ed i suoi fratelli, sposando un uomo per procura ma arrivata nella tenuta scopre che qualcosa che cambierà gli equilibri.

Trama Un nuovo inizio

Mediaset ha presentato l'arrivo di Un nuovo inizio, in onda prossimamente su Canale 5 in prima serata. Nel cast ci sarà Megan Montaner ovvero colei che interpretava Pepa ne Il Segreto: Maria sarà la protagonista di una serie ambientata nella Spagna rurale degli anni 60'.

La trama vede sullo sfondo le tensioni sociali e politiche del periodo franchista e le dinamiche di potere quasi feudali dei proprietari terrieri della Mancia. Gli episodi vedono approfondire la storia di ogni personaggio intrecciandosi con le trame principali.

La protagonista Maria è una donna innamorata di José (un uomo partito per la Germania in cerca di fortuna), ma dopo la morte del padre decide di accudire la madre ed i suoi fratelli. Per farlo la protagonista è costretta a sposare per procura un uomo molto ricco; arriva alla tenuta però Maria scoprirà che il marito è Manuel nonché nipote del potente latifondista Ramon: a quanto pare anche il ragazzo è ignaro del piano di suo zio.

Le dichiarazioni di Megan Montaner e Unax Ugalde

Durante la conferenza stampa di presentazione di Un nuovo inizio, Megan Montaner si è detta felice di interpretare il personaggio di Maria: "È una donna di un'altra epoca, ma con una forza estremamente moderna visto che non si arrende mai. Non è solo una vittima delle circostanze, è il motore che cerca di cambiare la realtà di chi le sta intorno, anche a costo del proprio dolore". Infine l'attrice ha confidato di aver molto apprezzato le location della serie in quanto Un nuovo inizio è girato interamente tra i Castilla, La Mancha e Almeria.

Unax Ugande ha invece affermato che il suo personaggio deve molto a Maria, poiché grazie a lei riesce a diventare un uomo migliore: "All'inizio Manuel la vede come un'intrusa ma poi finisce per disarmarlo".

Il commento di alcuni utenti del web

Il ritorno di Megan Meganer in Un nuovo inizio è stato oggetto di discussione fra gli utenti di X. Un utente ha scritto: "Molto bene, non vedo l'ora di vedere questa nuova fiction". Un utente che ha seguito la serie iberica ha esortato gli spettatori italiani a seguirla: "Ottima notizia. La fiction a me ha tenuta incollata con la 2ª e 6° stagione che ho visto in un giorno". Infine c'è chi aspetta di sapere quando la serie verrà trasmessa su Canale 5.