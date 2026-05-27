Gli spoiler delle puntate spagnole di Un nuovo inizio previste nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Maria scoprirà che Manuel la tradisce con Justa quando sarà in procinto di raggiungere l'Almeria per visitare il fratello malato.

Maria scopre che Manuel ha una storia con Justa

Maria dimostrerà l'innocenza di Manuel che potrà uscire dal carcere dov'era stato rinchiuso per la morte della prima moglie. I due si avvicineranno sempre di più fin quando lei sarà richiamata in Almeria per stare vicino al fratello Guillermo molto malato. Maria preparerà i bagagli ma prima di andarsene farà una brutta scoperta.

La donna apprenderà che suo marito Manuel ha una relazione extraconiugale con Justa. La protagonista cambierà atteggiamento nei confronti del marito, che le confiderà di voler restare con lei. Maria informerà Manuel di non essere sicura di tornare dalla sua visita al fratello dopo quello che ha visto con Justa.

Maria incontra il suo primo amore José

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un nuovo inizio raccontano che Maria una volta raggiunto il suo villaggio incontra José, il suo grande amore. La ragazza chiederà alcune spiegazioni all'uomo, sostenendo che non avrebbe mai pensato di rivederlo in paese. Qualche tempo dopo, la protagonista tornerà da Manuel, informandolo che il loro matrimonio è finito.

Allo stesso tempo, Justa troverà una fotografia di Maria e José, tanto da consegnarla a Ramon. Quest'ultimo non esiterà a dare l'immagine a Manuel, consigliandogli di andare a riprendersi la moglie se non vuole perderla per sempre.

Nel frattempo, José apparirà pronto a tutto pur di riconquistare il cuore di Maria. L'uomo racconterà alla protagonista tutto quello che gli è successo durante la sua permanenza in Germania. José approfitterà di un momento di debolezza della donna per avvicinarsi sempre di più a lei.

Maria sposa Manuel in un matrimonio per procura

Nel contento, nei primi appuntamenti di Un nuovo inizio che sono stati trasmessi a fine maggio, Maria (Megan Montaner) si è presa cura della madre e dei fratelli dopo la morte del padre.

La donna sempre pronta al sacrificio non ha aspettato il ritorno dell'amato José, emigrato in Germania in cerca di fortuna.

Ramon, un ricco imprenditore castigliano è giunto in un villaggio dell'Almeria con l'intenzione di sposarsi. Maria, la prima figlia di una famiglia che vive di sacrifici, ha accettato di sacrificarsi per garantire un futuro ai suoi fratelli. Durante la cerimonia, la donna ha scoperto che le nozze sono per procura e che l'uomo a cui si è sposata è Manuel, il nipote di Ramon che è apparso all'oscuro di tutto.