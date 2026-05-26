Il fratello di Maria si ammalerà e Manuel le dichiarerà il suo amore nelle prossime puntate di Un nuovo inizio: "Voglio una famiglia con te", le dirà.

Le anticipazioni tv rivelano che Manuel lascerà partire Maria per andare a trovare il fratello che sta molto male. L'uomo le chiederà di tornare perché il suo sogno è avere una famiglia con lei. La donna, però, dopo aver scoperto la relazione tra Manuel e Justa, non sarà affatto felice delle sue parole e salirà sul pullman senza dargli una risposta.

Maria verso Un nuovo inizio con Manuel

Le anticipazioni di Un nuovo inizio raccontano che dopo un inizio disastroso, tra Manuel e Maria nascerà una profonda amicizia destinata a diventare qualcosa di più importante.

Marito e moglie condivideranno il letto per onorare il contratto con Don Ramon, ma non si spingeranno oltre, anche perché Manuel continuerà a portare avanti la sua relazione con Justa. Tutto cambierà quando sarà trovato il corpo della prima moglie di Manuel e lui rischierà la pena capitale. Maria si darà da fare per dimostrare l'innocenza di suo marito e ce la farà. Lui sarà sorpreso dalla generosità della donna e si avvicinerà a lei come mai aveva fatto prima. I due saranno sul punto di baciarsi quando il telefono squillerà e arriverà una pessima notizia per Maria: Luisa le dirà che il loro fratello Guillermo sta molto male. Alla donna non resterà altro che fare le valigie e correre a casa, anche se il piccolo Nicolas ne sarà molto dispiaciuto.

Maria gli prometterà che tornerà presto e non lo lascerà mai solo.

Il cambiamento di Manuel e la delusione di Maria

Nelle prossime puntate di Un nuovo inizio, Maria sarà pronta a partire per raggiungere il fratello malato. La donna caricherà le valigie sul furgone e sentirà delle voci provenire dalla stalla: il questo modo scoprirà che tra Justa e Manuel sono amanti. Quando arriverà il momento di prendere l'autobus, Manuel si aprirà con lei e le esprimerà i suoi sentimenti: "Voglio che torni e mi sposi davvero". L'uomo spiegherà che il suo sogno è avere una famiglia con Maria, ma lei sarà lapidaria: "Perché non lo proponi a Justa?". Non ci sarà tempo di proseguire la discussione, perché il pullman dovrà partire e Maria salirà subito a bordo.