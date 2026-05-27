Il 2 giugno su Canale 5 va in onda alle ore 21:45 circa il secondo episodio di Un nuovo inizio che vede Megan Montaner protagonista. Nel nuovo appuntamento, Justa fa di tutto per mandare via Maria dalla tenuta. Intanto Manuel è sospettato di aver assassinato la sua prima moglie.

Anticipazioni Un nuovo inizio

Le anticipazioni legate alla seconda puntata di Un nuovo inizio, vedono Maria arrivare alla tenuta dopo un matrimonio per procura con Manuel. Dopo le prime incomprensioni i due coniugi decidono di stipulare un patto per restare uniti, almeno fino a quando la 28enne non avrà estinto tutti i debiti della sua famiglia.

La serenità però viene presto interrotta per colpa via di Justa: la donna inizia a sollevare dubbi sulle nozze e quindi escogita un piano per mandare via di casa la Rodriguez. Ma non è tutto perché Justa finirà per coinvolgere anche Don Ramon Cervantes.

Nel frattempo una nuova tempesta si abbatte sulla tenuta e complica nuovamente la situazione, poiché a casa della piena del fiume la Guardia Civil trova il cadavere di Llanos. Durante le esequie Alonso accusa Manuel di aver ucciso la sua prima moglie, così io nipote di Ramon finisce in prigione. A quel punto Alonso si presenta a casa di Maria e le propone un patto per vendicarsi della famiglia Cervantes.

Il commento degli utenti del web dopo la prima puntata

Nel post puntata della nuova serie tv spagnola targata Mediaset, gli utenti del web hanno espresso un parere sulla trama. Un utente ha commentato: "Le serie spagnole sono sempre così folli. Tutti aspettano la protagonista in chiesa per le nozze, mentre lei si è lasciata andare ad un momento di passione con l’uomo che ama davvero”. Un altro spettatore ha affermato: “Il matrimonio per procura non poteva non mancare come in ogni serie spagnola che si rispetti”. Un utente curioso ha chiesto: “Scusate ma Un nuovo inizio è il remake de La sposa andata in onda su Rai1 con Serena Rossi e Giorgio Marchesi?”. Un ulteriore utente ha invece affermato: “Già che come protagonista c’è Megan Montaner per me è una serie da vedere”. Infine c’è chi ha scritto: “Probabilmente sarà la solita storia dove lei sposa uno che non ama ma poi se ne innamora”.