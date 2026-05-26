Il corpo della prima moglie di Manuel verrà ritrovato nelle prossime puntate di Un nuovo inizio e lui sarà arrestato rischiando la pena capitale.

Le anticipazioni tv rivelano che ci sarà un importante avvicinamento tra Maria e suo marito Manuel. Tutto, però, sarà messo in discussione con l'arresto dell'uomo.

Un nuovo inizio complicato per Maria

Le anticipazioni di Un nuovo inizio raccontano che la nuova vita di Maria a La Mancha nono sarà affatto facile in un primo momento. La donna dovrà occuparsi della terra, della casa e di suo marito Manuel che non vuole saperne di lei.

Maria, inoltre, dovrà affrontare la rigidità del suocero don Ramon, ma presto molte cose cambieranno. La tenacia e la dolcezza della donna riusciranno pian piano a conquistare il cuore di tutti, anche del piccolo Nicolas. Il bambino vivrà in condizioni precarie, in una stalla, pur essendo il figlio di Manuel. Ramon giustificherà tutto questo con il carattere selvaggio del piccolo, peggiorato con la morte della madre. Maria riuscirà ad avvicinarsi al bambino e anche il rapporto con Manuel diventerà più disteso. La donna gli imporrà di dormire nella stessa stanza, come da contratto con don Ramon, e Manuel accetterà di fare un patto con lei. Entrambi saranno d'accordo sul far credere a Ramon che sono una coppia a tutti gli effetti, ma non sarà proprio così.

Nella vita di Manuel, infatti, continuerà ad avere spazio anche Justa, la sua amante storica.

Manuel in grossi guai, rischierà la vita

Nelle prossime puntate di Un nuova vita, il piccolo Nicolas avrà un'altra crisi epilettica e Maria lo porterà in ospedale. Il medico spiegherà alla donna che l'unico rimedio per il bambino è il ricovero in clinica psichiatrica. Nicolas sentirà tutto e scapperà nel bosco. A salvarlo sarà Maria che nel pieno di una tempesta no potrà lasciare da solo il bambino, ma presto arriverà anche Manuel che porterà entrambi a casa. Questo episodio avvicinerà moltissimo i tre, ma Justa arriverà in casa con una notizia sconvolgente: è stato trovato il corpo di Llanos, la prima moglie di Manuel. La polizia arresterà Manuel con la pesante accusa dell'omicidio di sua moglie e l'uomo rischierà la pena di morte.