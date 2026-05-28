Le trame delle puntate spagnole di Un nuovo inizio in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Maria indagherà per scoprire la verità sulla morte di Llanos, la prima moglie di Manuel. La protagonista scoprirà molto presto che dietro all'assassinio della donna c'è lo zampino di Alonso.

Manuel arrestato per la morte di Llanos

Manuel verrà arrestato con l'accusa di aver posto fine alla vita della sua prima moglie. Maria apparirà sicura dell'innocenza del marito e per questo inizierà a fare delle indagini per scoprire la verità sulla morte di Llanos.

In questa circostanza, la protagonista inizierà ad avere dei sospetti su Alonso quando le proporrà una generosa quantità di denaro affinché si dimentichi di Manuel. Maria, a questo punto, raggiungerà il marito in carcere dove le confiderà di sapere che la sua prima moglie aveva un amante e che era pronta a lasciarlo.

Maria scopre che Alonso ha ucciso sua sorella

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un nuovo inizio raccontano che Maria incontrerà Alonso all'interno di una chiesa. L'uomo, a questo punto, dichiarerà alla protagonista: “Sapevo che sarebbe scappata con il suo amante e sono stato molto chiaro a riguardo”. Alonso informerà la protagonista di essersi recato da Llanos per parlare visto che voleva una parte della sua eredità.

L'uomo aggiungerà di aver avuto una lite con la sorella che è culminata quando ha deciso di strangolarla per impedirle di andarsene con l'amante. Alonso sarà all'oscuro di aver confidato la verità sia a Maria sia alla Guardia Civile, appostata fuori dalla chiesa.

Maria ha conosciuto alcuni particolari sulla prima moglie di Manuel

Nel frattempo, nelle puntate precedenti di Un nuovo inizio andate in onda in Italia, Maria (Megan Montaner) ha iniziato a conoscere le varie persone in seguito alle nozze con Manuel. Justa ha introdotto la donna ai doveri quotidiani. Manuel, invece, ha iniziato a pressare la moglie con obblighi che non hanno ammesso esitazioni. Maria ha avuto uno scontro coi contadini e sulle voci che girano intorno al passato della famiglia.

La donna ha conosciuto alcuni particolari in merito alla prima moglie di Manuel (Unax Ugalde). Così la paura ed i timori sono diventati suoi costanti compagni di vita.

Manuel ha notato che Maria è profondamente cambiata dopo quello che è accaduto nel bosco. La donna è apparsa comunque determinata a non avere più paura. I due, a questo punto, hanno stretto un accordo, destinato a durare fino all'estinzione dei debiti di lei. Infine Justa ha alimentato sospetti e tensioni, spingendo Ramon ha dubitare delle nozze tra suo nipote e Maria.