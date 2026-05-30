Le anticipazioni delle puntate spagnole de Un nuovo inizio in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che José manometterà la moto di Manuel per sbarazzarsi di lui. Il marito di Maria perderà la vita in seguito ad un drammatico incidente stradale.

José manomette la moto di Manuel

Manuel andrà a trovare José in fabbrica per affrontarlo dopo aver scoperto che l'accordo con l'azienda francese per vendere il loro grano non è mai esistito. L'uomo proverà a difendersi dalle accuse del marito di Maria, che arrabbiato lo aggredirà: “Hai inventato tutto per cercare di affondarci e rimanere con Maria”.

Ancora una volta José respingerà le accuse di Manuel ma lui non gli crederà: "Non ha più importanza, Maria non si fiderà più di te, l’hai persa per sempre”. L'uomo sarà all'oscuro del piano messo in atto dal rivale per toglierlo per sempre di mezzo. José deciderà di manomettere la moto di Manuel per provocarne un drammatico incidente stradale.

Maria piange la morte di Manuel in un incidente

Le anticipazioni di Un nuovo inizio raccontano che il nipote di Ramon prenderà la moto per raggiungere la sua abitazione. Durante il tragitto, Manuel rimarrà vittima di un grave sinistro dopo che i freni della sua moto verranno manomessi.

Nel frattempo, Maria riceverà la notizia che suo marito potrebbe non sopravvivere a causa delle gravi ferite riportate.

La protagonista interpretata dall'attrice Megan Montaner raggiungerà il luogo della disgrazia dove vedrà Manuel col viso pieno di sangue. Sarà in questa circostanza che l'uomo dirà alla moglie: “Nicolas, il nostro bambino ... scusami” prima di chiudere gli occhi per sempre. La donna piangerà disperata sul corpo dell'uomo, non credendo di averlo perso per sempre.

Un nuovo inizio è la nuova serie tv con Megan Montaner

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Un nuovo inizio andate in onda a maggio su Canale 5, Maria ha deciso di reagire nonostante l'esperienza traumatica vissuta nel bosco che l'ha segnata moltissimo. La protagonista ha avuto la forza per sconfiggere le sue paure. Manuel ha notato un cambiamento radicale nella moglie, sposata solo per far contento Ramon.

Tra i due sposi c'è stata solo una tregua passeggera mentre è stato stipulato un patto, valido fino all'estinzione dei debiti di Maria. Intanto Justa ha seminato zizzania e sospetti nella mente di Ramon, spingendolo a dubitare della sincerità del matrimonio di suo nipote.

La serie tv vede protagonista Maria Rodriguez, una ragazza andalusa che deve farsi carico dei suoi fratelli dopo la morte dei suoi cari. La protagonista interpretata dall'attrice Megan Montaner viene costretta a sposare Manuel per evitare il fallimento economico dopo che il fidanzato José è partito per la Germania e non ha fatto più sapere niente di lui.