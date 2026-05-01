Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda dall’11 al 15 maggio, promettono colpi di scena, conflitti emotivi e decisioni inaspettate che metteranno a dura prova gli equilibri tra i protagonisti. Tra gelosie, riflessioni sentimentali e scontri familiari, ecco tutto quello che accadrà.

Marina contro Greta: una decisione segreta cambia tutto

La presenza sempre più ingombrante di Greta nella vita di Roberto e Marina non passa inosservata. Marina, profondamente turbata e preoccupata, decide di agire senza informare il marito.

Questa scelta, presa in gran segreto, potrebbe avere conseguenze imprevedibili non solo sul rapporto con Roberto, ma anche sugli equilibri già fragili tra i tre.

La tensione è destinata a crescere, aprendo scenari del tutto nuovi.

Rosa e Damiano: un sentimento da riscoprire

Grazie a un libro ricevuto in regalo da Pino, Rosa inizia a guardare il suo rapporto con Damiano da una prospettiva diversa.

Questo momento di riflessione porterà la donna a interrogarsi sui propri sentimenti, dando vita a una possibile svolta emotiva. Sarà davvero pronta a rimettersi in gioco?

Guido e Mariella in ansia: la prima uscita tra Bice e Sergio

L’attesa è carica di tensione per Guido e Mariella, che osservano con apprensione la prima uscita tra Bice e Sergio.

Le loro preoccupazioni non sono infondate: l’incontro potrebbe rivelarsi decisivo e generare situazioni imprevedibili, con possibili ripercussioni anche sugli equilibri del gruppo.

Raffaele e Ornella: una lite che divide tutti nei prossimi episodi di Un posto al sole

Una discussione accesa tra Raffaele e Ornella si trasforma in qualcosa di più serio. La frattura tra i due non resta confinata alla coppia, ma si riflette anche all’esterno.

Raffaele perde il controllo, arrivando a compromettere il rapporto con Renato. Una situazione che rischia di degenerare e creare fratture difficili da ricucire.

Conclusioni: settimana ricca di emozioni e svolte

Le puntate di Un posto al sole dal 11 al 15 maggio saranno segnate da:

Decisioni impulsive e segreti pericolosi

Riflessioni sentimentali profonde

Conflitti familiari sempre più accesi

Gli sviluppi promettono di tenere il pubblico con il fiato sospeso, confermando ancora una volta il successo della soap più amata della televisione italiana.