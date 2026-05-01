Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda dall’11 al 15 maggio, promettono colpi di scena, conflitti emotivi e decisioni inaspettate che metteranno a dura prova gli equilibri tra i protagonisti. Tra gelosie, riflessioni sentimentali e scontri familiari, ecco tutto quello che accadrà.
Marina contro Greta: una decisione segreta cambia tutto
La presenza sempre più ingombrante di Greta nella vita di Roberto e Marina non passa inosservata. Marina, profondamente turbata e preoccupata, decide di agire senza informare il marito.
Questa scelta, presa in gran segreto, potrebbe avere conseguenze imprevedibili non solo sul rapporto con Roberto, ma anche sugli equilibri già fragili tra i tre.
La tensione è destinata a crescere, aprendo scenari del tutto nuovi.
Rosa e Damiano: un sentimento da riscoprire
Grazie a un libro ricevuto in regalo da Pino, Rosa inizia a guardare il suo rapporto con Damiano da una prospettiva diversa.
Questo momento di riflessione porterà la donna a interrogarsi sui propri sentimenti, dando vita a una possibile svolta emotiva. Sarà davvero pronta a rimettersi in gioco?
Guido e Mariella in ansia: la prima uscita tra Bice e Sergio
L’attesa è carica di tensione per Guido e Mariella, che osservano con apprensione la prima uscita tra Bice e Sergio.
Le loro preoccupazioni non sono infondate: l’incontro potrebbe rivelarsi decisivo e generare situazioni imprevedibili, con possibili ripercussioni anche sugli equilibri del gruppo.
Raffaele e Ornella: una lite che divide tutti nei prossimi episodi di Un posto al sole
Una discussione accesa tra Raffaele e Ornella si trasforma in qualcosa di più serio. La frattura tra i due non resta confinata alla coppia, ma si riflette anche all’esterno.
Raffaele perde il controllo, arrivando a compromettere il rapporto con Renato. Una situazione che rischia di degenerare e creare fratture difficili da ricucire.
Conclusioni: settimana ricca di emozioni e svolte
Le puntate di Un posto al sole dal 11 al 15 maggio saranno segnate da:
- Decisioni impulsive e segreti pericolosi
- Riflessioni sentimentali profonde
- Conflitti familiari sempre più accesi
Gli sviluppi promettono di tenere il pubblico con il fiato sospeso, confermando ancora una volta il successo della soap più amata della televisione italiana.