La puntata del 13 maggio di Un posto al sole si annuncia carica di tensione per i protagonisti coinvolti, con vecchi nodi pronti a riemergere e rapporti personali messi ancora una volta alla prova. Da una parte, una crisi di coppia esplode all’improvviso e costringe Ornella e Raffaele ad affrontare un confronto tutt’altro che semplice. Dall’altra, emergono nuove domande sul passato di Maurizio, mentre sul fronte sentimentale e familiare non mancano distanze, diffidenze e inattesi attimi di quiete.

La frattura tra Ornella e Raffaele

Il rapporto tra Ornella e suo marito entra in una fase particolarmente delicata.

A riaccendere la miccia sarà la gelosia improvvisa di Raffaele, sempre più infastidito dalla presenza di Vanni, percepito come una minaccia capace di incrinare la serenità della coppia. Quello che fino a poco prima sembrava soltanto un malessere sottotraccia finirà per trasformarsi in uno scontro aperto, destinato a lasciare il segno.

Per Giordano, il peso di questo confronto sarà enorme. Le parole diranno molto più di quanto entrambi avrebbero voluto ammettere e la discussione finirà per mettere in discussione equilibri già fragili. Il disagio non si limiterà al momento del litigio, ma rischierà di trascinarsi ben oltre, lasciando Ornella e Raffaele in una condizione di forte incertezza reciproca.

Maurizio costretto a spiegarsi, tra sospetti e affetti ritrovati

Sul versante delle altre vicende, Maurizio sarà messo alle strette e dovrà finalmente chiarire il motivo della sua lunga assenza. Pressato dalle domande e dalle circostanze, deciderà di raccontare la propria versione dei fatti su quanto accaduto in passato con Monica. Resta però un dubbio di fondo: la sua ricostruzione corrisponde davvero alla realtà oppure nasconde ancora delle omissioni?

Intanto Anna continuerà a mantenere Alberto a distanza, timorosa che un avvicinamento possa avere conseguenze difficili da gestire. Una prudenza che lascia intuire quanto la situazione sia ancora tutt’altro che risolta. In parallelo, però, un momento semplice e apparentemente leggero riuscirà a cambiare il tono della giornata: una comune attività di gioco avvicinerà padre e figlio, regalando a Palladini e Gianluca una parentesi di serenità inattesa. Un piccolo spiraglio di armonia, proprio mentre tutto intorno resta in bilico.