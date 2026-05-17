Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 25 al 29 maggio, promettono emozioni intense, ritorni di fiamma e decisioni difficili per i protagonisti di Palazzo Palladini. Al centro della trama ci sarà soprattutto il dramma di Alberto, devastato dall’addio di Anna e disposto a tutto pur di riconquistarla.

Nel frattempo, si intrecciano nuove tensioni sentimentali, tentazioni improvvise e vecchie ferite che sembrano riaprirsi. Ecco tutte le anticipazioni dettagliate di Un posto al sole dal 25 al 29 maggio.

Alberto distrutto dall’addio di Anna

Le prossime puntate vedranno un Alberto completamente sconvolto dalla decisione di Anna di allontanarsi da lui.

L’uomo, combattuto tra il desiderio di recuperare il loro rapporto e la paura di fare del male a Gianluca, entrerà in una crisi personale molto profonda.

Il dolore per la separazione lo porterà a riflettere sulle sue priorità e sui suoi errori. Alberto arriverà persino a pensare di sacrificare tutto pur di non perdere Anna, mostrando un lato fragile e disperato che sorprenderà il pubblico.

La situazione si complicherà ulteriormente quando Cotugno si convincerà che Anna sia in pericolo e che debba essere salvata dalle presunte manipolazioni di Massaro. Un intervento che potrebbe cambiare completamente gli equilibri della vicenda.

Bice pronta a perdonare il suo ex marito

Tra le storyline più sorprendenti ci sarà anche quella che riguarda Bice, ormai sempre più vicina al perdono nei confronti dell’ex marito.

Dopo settimane di tensioni e rancori, la donna sembrerà pronta a lasciarsi il passato alle spalle. Una scelta che potrebbe aprire nuovi scenari sentimentali e regalare un inatteso colpo di scena ai telespettatori di Un posto al sole.

Ornella sempre più vicina a Vanni

Nonostante sia ormai pronta a partire insieme a Raffaele, Ornella continuerà a sentirsi fortemente attratta da Vanni.

L’uomo non smetterà di tentarla con la proposta di trasferirsi in Argentina, alimentando dubbi e incertezze nella donna. La sintonia tra i due crescerà sempre di più e Ornella si troverà costretta a interrogarsi sui suoi veri sentimenti.

Le anticipazioni lasciano intendere che questa situazione potrebbe creare nuove tensioni nel rapporto con Raffaele.

Stefano vuole riconquistare Greta

Spazio anche ai sentimenti di Stefano, deciso più che mai a recuperare il rapporto con Greta.

L’uomo tenterà in tutti i modi di dimostrare la sincerità dei suoi sentimenti, cercando un riavvicinamento che però non si preannuncia semplice. Greta sarà infatti ancora molto combattuta e poco incline a concedere una seconda possibilità.

Marina aiuta Cristina: tensioni familiari in aumento

Nel corso delle puntate dal 25 al 29 maggio, anche Marina avrà un ruolo importante.

La donna deciderà infatti di intervenire per aiutare Cristina a superare il difficile momento che sta vivendo con i suoi genitori. Le tensioni familiari diventeranno sempre più pesanti e Marina proverà a fare da mediatrice per evitare una rottura definitiva.

Renato punta alla nomina come amministratore

Momento importante anche per Renato, impegnato nei preparativi della tanto attesa riunione di condominio.

L’uomo spera infatti di ottenere finalmente la nomina ad amministratore, obiettivo che inseguiva da tempo. Tuttavia, come spesso accade a Palazzo Palladini, imprevisti e discussioni potrebbero complicare tutto.

Un posto al sole: settimana ricca di emozioni

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 25 al 29 maggio annunciano dunque una settimana ricca di emozioni, drammi sentimentali e decisioni cruciali.

La crisi di Alberto, i dubbi di Ornella, il tentativo di Stefano di riconquistare Greta e le tensioni familiari di Cristina renderanno gli episodi particolarmente coinvolgenti.

I telespettatori dovranno prepararsi a puntate intense e ricche di colpi di scena che potrebbero cambiare per sempre gli equilibri tra i protagonisti della soap italiana più amata della televisione.