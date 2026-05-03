Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dall'11 al 15 maggio, verrà approfondita la crisi coniugale tra Ornella e Raffaele. A quanto pare il portiere, preso dalla gelosia, attaccherà la moglie, che non la prenderà affatto bene.

Sullo sfondo ci sarà il ritorno di Otello, che stabilirà le priorità per i lavori e che designerà un successore per il ruolo di amministratore di condominio, mandando in crisi Giordano.

Un posto al sole: Raffaele in crisi

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la quotidianità del portiere di Palazzo Palladini si farà sempre più pesante.

I guai cominciati a Pasquetta continueranno a pesare sugli equilibri del condominio, e Renato Poggi finirà per sprofondare in uno stato d'ansia crescente al pensiero delle spese necessarie per i lavori.

Come prevedibile Poggi cercherà di sfogarsi con Raffaele ma stavolta l'uomo sarà preso da altri pensieri e finirà per trattare male il cognato. Raf, infatti, noterà la vicinanza tra sua moglie e Vanni e non potrà fare a meno di essere geloso

Otello torna in scena e fa una proposta che spaventa Raffaele

Sul fronte condominiale ci si metterà anche Otello Testa, pronto a rientrare in scena dopo un periodo di assenza. L'ex vigile ha intenzione di lasciare il ruolo di amministratore e proporrà come successore proprio Renato.

Al solo pensiero, Raffaele andrà nel panico, e a ragione: il Poggi senior, pregustando la nuova carica, comincerà a punzecchiare amabilmente il cognato.

Per il portiere si profila quindi un periodo complicato, stretto tra le ansie dell'amico, le riunioni di palazzo, i lavori che non finiscono mai e la crisi con sua moglie

Raffaele e Ornella ai ferri corti: c'è il rischio di un tradimento?

I veri problemi, però, arriveranno dal fronte matrimoniale. La tensione che da mesi accompagna il rapporto tra Raffaele e Ornella crescerà all'improvviso, alimentata dalla gelosia sempre più evidente del portiere nei confronti dell'amicizia tra la moglie e Vanni.

Tra i due coniugi si arriverà a un confronto molto aspro, destinato a lasciare uno strascico pesante di malumore. Resta da capire fino a che punto questa gelosia sia fondata, o se invece sia proprio l'ostinazione di Raffaele a spingere Ornella sempre più lontano.