La puntata del 7 maggio si è chiusa con Raffaele che ha visto sua moglie scherzare con Vanni. Una scena all’apparenza poco significativa, ma destinata ad avere un forte impatto sulle prossime trame.

Le anticipazioni dall’11 al 15 maggio rivelano infatti che Giordano, travolto dalla gelosia, accuserà la moglie. Tra i due nascerà così un confronto molto acceso, che finirà per trasformarsi in una lite furiosa.

Crisi profonda tra Raffaele e Ornella

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Otello rivelerà di volersi dimettere dal suo ruolo di amministratore di condominio e proporrà come suo successore Renato.

Un duro colpo per Raffaele che si ritroverà il cognato pignolo come supervisore. Renato, dal canto suo, sarà orgoglioso della fiducia ricevuta da Otello e non perderà occasione per farlo a Raf. Ma per Giordano il vero problema non arriverà dal condominio. Le difficoltà più serie riguarderanno il suo matrimonio con Ornella.

La tensione tra i due, già presente da tempo, crescerà all’improvviso a causa della gelosia di Raffaele nei confronti di Vanni, con cui Ornella ha instaurato un rapporto sempre più complice. Raffaele, incapace di trattenere il malumore, accuserà la moglie e tra i due nascerà una lite molto aspra, destinata a lasciare strascichi pesanti. Il clima a Palazzo Palladini diventerà così sempre più teso.

Raffaele perderà lucidità e finirà per riversare il proprio nervosismo anche su Renato.

Serena tormentata dagli incubi

Un incubo scuoterà Serena nel cuore della notte e le suggerirà l'orribile verità su Maurizio. Nel frattempo, Manuela si sentirà sempre più legata al papà ritrovato e preparerà il primo incontro tra Jimmy e l'uomo.

Anna continuerà a tenere Alberto a distanza, mentre padre e figlio inizieranno a ritrovarsi.

Ferri sfida Mori, Rosa si ravvicina a Pino

Ferri, con la sua solita abilità e una buona dose di astuzia, riuscirà a sottrarre un importante inserzionista alla radio di Mori, segnando un punto decisivo nella rivalità tra i due. Ma Marina inizierà a percepire che quello scontro non riguarda soltanto gli affari: dietro la competizione, infatti, sembrerà nascondersi qualcosa di più personale e pericoloso.

Preoccupata dal crescente coinvolgimento del marito, Marina deciderà di intervenire in prima persona, intenzionata ad allontanare Ferri da Greta prima che la situazione sfugga di mano.

Nel frattempo, Lorenza riuscirà a manipolare Diego con abilità, spingendolo a fare ciò che lei desidera senza che lui se ne renda pienamente conto.

Un regalo inaspettato di Pino, invece, risveglierà in Rosa un interesse che sembrava ormai sopito, portandola a guardare l’uomo con occhi diversi.