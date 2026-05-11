Le prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50, promettono una settimana di altissima tensione dove i legami di sangue si intrecceranno pericolosamente con i segreti del cuore. Nelle puntate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 maggio, al centro della scena troviamo un Alberto sempre più intrappolato nei suoi stessi sentimenti e una Marina decisa a tutto pur di ristabilire il proprio dominio. Tra le corsie dell’ospedale e i salotti di Palazzo Palladini, la verità sta per venire a galla, portando con sé conseguenze imprevedibili per la giovane Rossella e per gli equilibri della famiglia Palladini.

Scandalo in ospedale e il dilemma morale di Rossella

Il castello di bugie costruito da Alberto rischia di crollare definitivamente a causa di un evento imprevisto. L'avvocato, incapace di stare lontano da Anna, si precipita a casa della donna rendendosi conto che è in grave pericolo. Il soccorso d'urgenza e il successivo trasporto in ospedale mettono Alberto in una posizione vulnerabile: la sua relazione clandestina è a un passo dall'essere scoperta. Rossella, che si trova in prima linea nella struttura sanitaria, potrebbe infatti incastrare i due amanti. La situazione è particolarmente delicata poiché la giovane dottoressa è legata da una profonda amicizia a Gianluca, il figlio di Alberto, il quale ignora totalmente che il padre stia frequentando proprio la sua ex fidanzata.

Rossella si ritroverà così schiacciata da un pesante dilemma etico, divisa tra il dovere professionale del silenzio e la lealtà verso un amico tradito.

Marina contro Greta e le pericolose manipolazioni di Leo

Mentre il dramma di Alberto si consuma in clinica, a Palazzo Palladini Marina Giordano prosegue senza sosta la sua guerra personale contro Greta Fournier. La signora Ferri sta tramando nell'ombra per recidere ogni legame tra Greta e Roberto, agendo segretamente con la complicità di Mori. Nel frattempo, la giovane Cristina finisce sempre più sotto l'influenza di Leo; il ragazzo, con fare manipolatorio, spinge la piccola Ferri a compiere azioni sconsiderate pur di compiacerlo, arrivando a metterla in aperto contrasto con i genitori.

Parallelamente, si incrinano i rapporti storici: tra Raffaele e Ornella il gelo persiste, mentre la dottoressa sembra trovare sempre più conforto nella vicinanza con Vanni. Anche per Serena il clima si fa pesante: il confronto con la madre Monica sulla verità legata a Maurizio la lascerà frustrata e preoccupata per il benessere di Manuela, che continua a soffrire per il silenzio del padre.