Le nuove puntate di Un posto al sole promettono tensioni e colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Greta Fournier, Roberto Ferri e Marina Giordano. Nell’episodio in onda martedì 19 maggio 2026 su Rai 3, infatti, la situazione tra i protagonisti della soap si farà sempre più delicata, mentre Cristina rischierà di finire in una situazione complicata a causa dell’influenza di Leo.

La storica soap ambientata a Napoli continua a registrare ottimi ascolti grazie alle sue trame ricche di intrighi familiari, relazioni sentimentali e problemi quotidiani che coinvolgono gli abitanti di Palazzo Palladini.

Anche questa volta non mancheranno momenti di forte tensione emotiva.

Dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Negli episodi andati in onda nei giorni scorsi, Marina aveva iniziato a guardare con crescente sospetto la presenza di Greta accanto a Roberto. La donna, infatti, teme che la Fournier possa diventare sempre più importante nella vita del marito e per questo ha deciso di muoversi con cautela per cercare di allontanarla.

Nel frattempo Cristina ha ritrovato una certa complicità con Leo, apparendo sempre più coinvolta dal ragazzo. Tuttavia il giovane sembra esercitare su di lei una forte influenza, tanto da spingerla verso decisioni potenzialmente rischiose. Una situazione che potrebbe creare problemi nelle prossime puntate della soap.

Continua inoltre il momento difficile tra Raffaele e Ornella. Tra i due il clima resta piuttosto freddo e distante, mentre cresce il legame tra Ornella e Vanni. Anche Mariella sarà protagonista di nuove dinamiche dopo aver tentato di far riflettere Bice sulla sua relazione con Sergio, senza però ottenere il risultato sperato.

Le anticipazioni di Un posto al sole del 19 maggio 2026

Secondo le anticipazioni della puntata in onda martedì 19 maggio, Cristina continuerà a lasciarsi affascinare da Leo. Il ragazzo riuscirà ancora una volta a manipolare la giovane in modo sottile, aumentando il controllo emotivo su di lei. Una situazione che potrebbe avere conseguenze importanti nel corso dei prossimi episodi.

Parallelamente Greta farà pressione su Roberto Ferri affinché provi a recuperare il rapporto con la figlia. La donna sembrerà riuscire sempre di più a entrare nella vita dell’imprenditore, suscitando inevitabilmente la preoccupazione di Marina.

Quest’ultima, infatti, non resterà a guardare. Marina continuerà a portare avanti il suo piano segreto per tenere Greta lontana dalla sua famiglia e soprattutto da Roberto. Le tensioni tra le due donne saranno quindi destinate ad aumentare e potrebbero presto trasformarsi in uno scontro aperto.

L’appuntamento con Un posto al sole resta fissato dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3.