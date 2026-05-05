Nuovo appuntamento con Un posto al sole, in onda mercoledì 6 maggio alle 20:50 su Rai 3. La storica soap ambientata a Napoli, in onda dal 1996, continua a raccontare le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, giunta ormai a un traguardo importante con migliaia di episodi all’attivo. Le nuove puntate si preannunciano ricche di emozioni, tra tensioni familiari e sviluppi inattesi.

Anticipazioni Upas, senso di colpa di Alberto

Nelle puntate precedenti, Alberto e Anna hanno vissuto momenti di grande vicinanza, lasciandosi coinvolgere sempre di più dai loro sentimenti.

Tuttavia, il senso di colpa di Alberto nei confronti del figlio Gianluca ha reso la situazione particolarmente delicata. Nel frattempo, alle spalle di Eduardo, Angelo ha continuato a portare avanti il piano studiato con Stella e Rino, mentre Roberto e Michele si sono confrontati sul futuro della radio. Cristina, invece, ha cercato di recuperare il rapporto con Leo, senza ottenere i risultati sperati.

Un posto al sole, Marina gelosa

Le anticipazioni della puntata del 6 maggio rivelano nuovi colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri. Un incontro inaspettato tra Anna e Gianluca, avvenuto sotto casa e ascoltato da Alberto, riporterà a galla tensioni mai del tutto superate. Questo episodio avrà conseguenze importanti: Gianluca deciderà infatti di chiudersi in sé stesso, facendo temere al padre una possibile ricaduta e aggravando ulteriormente il loro rapporto.

Parallelamente, Cristina prenderà una posizione netta contro il padre e si rivolgerà a Greta per ottenere sostegno. La ragazza non accetterà la decisione di cambiare scuola e cercherà di opporsi, dando vita a un nuovo scontro familiare. Questa situazione contribuirà ad aumentare le tensioni tra i genitori e alimenterà la gelosia di Marina, sempre più infastidita dalla presenza e dall’influenza di Greta.

Nel frattempo, un momento più leggero ma non privo di sorprese riguarderà il pranzo organizzato per riavvicinare Massaro e Gerry a Bice. L’incontro inizierà in modo piuttosto complicato, con un clima tutt’altro che disteso, ma nel corso del tempo qualcosa cambierà. Complice anche lo champagne, Bice abbasserà le difese e si aprirà a nuove possibilità, lasciando intravedere sviluppi interessanti.

Le nuove puntate di Un posto al sole confermano quindi una narrazione ricca di intrecci, in cui sentimenti, conflitti e strategie si mescolano dando vita a situazioni sempre più complesse. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno chiamati ancora una volta a fare i conti con scelte difficili, destinate ad avere conseguenze importanti nelle prossime settimane.