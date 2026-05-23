Nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3, i protagonisti si troveranno ad affrontare scelte sempre più complicate, soprattutto sul piano sentimentale. Le relazioni saranno messe alla prova da dubbi, nuovi incontri e crisi mai davvero risolte. Al centro della narrazione spiccherà il tormento di Ornella, combattuta tra il suo matrimonio e la possibilità di riscoprirsi altrove. Parallelamente, anche tra i più giovani si affacceranno dinamiche delicate, pronte a mettere in discussione equilibri che sembravano solidi.

Ornella parte con Raffaele, ma la crisi non si placa

Nonostante le tensioni e i contrasti accumulati nel tempo, Ornella deciderà comunque di partire con il marito Raffaele. Il viaggio rappresenterà un tentativo concreto di recuperare il loro rapporto, ormai segnato da incomprensioni profonde. Eppure, contro ogni speranza, questa esperienza non porterà alla riconciliazione desiderata. Al ritorno, infatti, le distanze emotive tra i due saranno ancora evidenti e nessuna delle questioni irrisolte sembrerà davvero superata. Nel frattempo, l’interesse di Vanni continuerà a farsi sentire. L’uomo non sembrerà disposto a rinunciare facilmente a Ornella e continuerà a rappresentare per lei una tentazione, ma anche un’occasione di cambiamento.

Questo triangolo emotivo rischierà di complicare ulteriormente una situazione già fragile.

Diego sempre più vicino a Lorenza: nuovi problemi all’orizzonte

Se la relazione tra Ornella e Raffaele attraverserà una fase critica, anche Diego si troverà coinvolto in una dinamica sentimentale tutt’altro che semplice. Il giovane, infatti, mostrerà una crescente sintonia con Lorenza, la cameriera del Caffè Vulcano. Quella che inizialmente potrebbe sembrare una semplice affinità si trasformerà progressivamente in un legame più intenso, fatto di complicità e interessi condivisi. Una vicinanza che non passerà inosservata e che potrebbe mettere in crisi la sua relazione attuale con Ida. La situazione rischierà quindi di evolvere rapidamente, aprendo la strada a possibili incomprensioni e scelte difficili. Tra sentimenti che cambiano e legami che si mettono alla prova, anche per Diego si prospetterà un periodo tutto fuorché sereno.