Le mura di Palazzo Palladini tremano sotto i colpi di ambizioni sfrenate e sentimenti manipolati. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il clan Ferri si ritroverà al centro di un pericoloso vortice di inganni. Mentre Roberto si lancia in una guerra spietata contro la concorrenza, le donne della sua vita — dalla moglie Marina alla figlia Cristina — si muovono su terreni scivolosi, tra patti segreti con i nemici e attrazioni fatali che minacciano di distruggere l'equilibrio familiare.
La guerra delle radio: il colpo basso di Roberto e il piano ombra di Marina
L'ossessione di Roberto Ferri per il potere raggiunge nuove vette di cinismo. Deciso a mettere in ginocchio il rivale Stefano Mori, l'imprenditore cercherà di rubargli gli inserzionisti con una mossa di pura concorrenza sleale. Roberto arriverà a fare una proposta indecente a Michele Saviani: clonare un programma di successo della radio di Mori per sabotarne gli ascolti. La reazione del giornalista, da sempre uomo d'integrità, promette scintille e potrebbe mettere Ferri in una posizione scomoda.
Tuttavia, il vero pericolo per Roberto arriva proprio da Marina. Esasperata dalla continua presenza di Greta, che sta cercando di sfruttare Ferri per riconquistare la figlia, la Giordano deciderà di passare al contrattacco.
La signora Ferri stringerà un accordo segreto proprio con Stefano Mori, il peggior nemico di suo marito. Un patto sotterraneo finalizzato a liberarsi una volta per tutte della Fournier, ma che rischia di scatenare un terremoto se Roberto dovesse scoprire il tradimento della moglie con il suo rivale negli affari.
Cristina manipolata: l'ossessione per Leo e il gesto estremo
Mentre gli adulti si sfidano a colpi di strategie aziendali, la giovane Cristina si trova prigioniera di un sentimento tossico. La ragazza è ormai totalmente soggiogata dal fascino ambiguo di Leo, il quale non ha alcuna intenzione di ricambiare sinceramente il suo affetto, ma preferisce usarla per i propri scopi. Consapevole del potere che esercita sulla giovane Ferri, Leo continuerà a manipolarla, spingendola oltre i propri limiti.
Sorda ai richiami dei genitori e accecata dal desiderio di riportare il ragazzo a sé, Cristina si spingerà verso una deriva pericolosa. Le anticipazioni suggeriscono che la giovane compirà un passo falso gravissimo, un’azione dettata dall'impulso che potrebbe avere conseguenze legali o personali permanenti. In un clima di totale "follia" collettiva, la più piccola di casa Ferri rischia di pagare il prezzo più alto per la sua ingenuità.