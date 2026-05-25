Da lunedì 1 a venerdì 5 giugno si apprestano ad andare in onda i nuovi episodi di Un posto al sole. Le nuove trame vedono, Raffaele e Ornella sempre più distanti nonostante il viaggio organizzato a Barcellona. Intanto Greta s'intromette nel rapporto tra Cristina e Leo, chiedendo al suo ex marito Roberto di far andare il ragazzo in vacanza con loro in modo da accontentare la figlia.

Le anticipazioni di Un posto al sole

In occasione delle nuove trame della tv soap targata Rai, le anticipazioni parlano di diverse coppie in crisi.

Alla vigilia della partenza per il viaggio a Barcellona, i rapporti tra Raffaele e Ornella risultano essere sempre più compromessi.

Al ritorno la situazione non sembra essere affatto migliorata, ma al contrario peggiora e la distanza fra i due diventa sempre di più. Problemi di coppia anche per Damiano e Rosa: sebbene la donna voglia trovare un punto d'incontro, lui non riesce a superare una cosa di cui è venuta a conoscenza. Diego e Manuela al contrario sono sempre più in sintonia, mentre Manuela e Niko si preoccupano per Jimmy: il ragazzo sembra essere ossessionato dalla cura per l'aspetto fisico e per la palestra. Marinella e Guido invece hanno a che fare con l'invadenza di Cutugno, tanto che Guido decide di parlargli.

Diversa la situazione in casa Ferri: Greta che ormai ha deciso di essere presente nella vita della figlia, crede che Roberto abbia dei metodi troppi rigidi nei confronti di Cristina; motivo per cui secondo la donna, la figlia avrebbe avuto un attacco di panico durante un'interrogazione.

Dunque Greta chiede all'ex marito Ferri di far andare con loro in vacanza anche Leo in modo da accontentare Cristina. Nel frattempo Marina è sempre più frustrata per la sintonia che c'è tra Greta e Roberto.

Anna e Alberto rischiano di essere scoperti da Gianluca

Per quanto riguarda il triangolo formato da Gianluca, Anna e Alberto la situazione risulta essere sempre più ingarbugliata.

Alberto racconta a Niko di voler portare Anna al casale, ma i due potrebbero essere scoperti da Palladini jr. Gianluca infatti, vedendo il padre sempre più distratto vorrebbe aiutarlo. Intanto Alberto quando arriva al casale, scopre un'amara sorpresa.

Dove e quando seguire la soap Rai

Tutti gli appassionati di Un posto al solo possono seguire gli episodi dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3.

Inoltre tutti coloro che intendono seguire le trame on demand possono farlo sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove sono disponibili anche gli episodi precedenti e le vecchie stagioni.