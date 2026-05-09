Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 18 al 22 maggio, promettono colpi di scena, tensioni familiari e rapporti sempre più complicati. Al centro della trama ci saranno soprattutto Marina, determinata a estromettere Greta dalla vita di Roberto, e Cristina, sempre più coinvolta nel rapporto ambiguo con Leo.

Nel frattempo, anche le vicende di Raffaele e Ornella, così come quelle di Mariella, Bice e Sergio, porteranno nuovi sviluppi destinati a cambiare gli equilibri di Palazzo Palladini.

Marina trama contro Greta: Roberto sempre più sotto pressione

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 18 al 22 maggio rivelano che Greta continuerà a cercare un riavvicinamento con la figlia, tentando di convincere Roberto a concederle maggiore spazio nella loro quotidianità.

La donna farà pressione affinché le distanze con la bambina si riducano, ma la situazione sarà tutt’altro che semplice. Roberto si troverà infatti diviso tra il desiderio di mantenere la serenità familiare e le tensioni sempre più forti con Marina.

Quest’ultima, infatti, porterà avanti in gran segreto un piano per allontanare definitivamente Greta dalla vita del marito. Marina agirà con grande cautela, cercando di evitare sospetti, ma le sue mosse potrebbero avere conseguenze imprevedibili.

Cristina sempre più vicina a Leo: rischio errore irreparabile

Grande spazio anche alla storyline che riguarda Cristina e Leo. La ragazza continuerà a essere profondamente affascinata dal giovane, senza rendersi conto fino in fondo della sottile manipolazione emotiva che lui sta esercitando su di lei.

Cristina sarà felice del riavvicinamento con Leo e, pur di compiacerlo, arriverà a compiere un gesto di cui potrebbe presto pentirsi amaramente.

Le prossime puntate metteranno quindi in evidenza tutta la fragilità della giovane, sempre più coinvolta in una relazione delicata e potenzialmente pericolosa.

Ornella e Raffaele sempre più distanti

Non migliora neppure il rapporto tra Ornella e Raffaele. Tra i due continuerà a esserci una certa freddezza, segnale di un momento matrimoniale particolarmente complicato.

Parallelamente, aumenterà la complicità tra Ornella e Vanni. I loro incontri e il loro affiatamento non passeranno inosservati e potrebbero alimentare nuove incomprensioni.

La situazione rischia quindi di diventare sempre più tesa, soprattutto se Raffaele dovesse accorgersi del legame crescente tra la moglie e Vanni.

Mariella prova ad aiutare Bice: il risultato sarà inatteso

Anche Mariella si troverà coinvolta in una situazione delicata. La donna cercherà infatti di far riflettere Bice sulla sua relazione con Sergio, convinta che l’amica debba aprire gli occhi.

Il confronto, però, porterà a un risultato completamente diverso da quello sperato da Mariella. Bice prenderà infatti decisioni inaspettate che potrebbero complicare ulteriormente il quadro sentimentale.